CAMPIONATO EUROPEO DI GOALBALL A L'AQUILA: PRESENTAZIONE ALL'EMICICLO

Pubblicazione: 02 ottobre 2019 alle ore 13:03

L'AQUILA – Sarà presentato martedì 8 ottobre alle ore 15.30 nella Sala Benedetto Croce di Palazzo dell’Emiciclo il campionato europeo di Goalball.

L’evento, assegnato dall’International Blind Sport Association, si terrà all’Aquila dal 27 ottobre al 3 novembre 2019 nel complesso sportivo “Centi Colella e vedrà impegnate dodici nazionali in una disciplina sportiva paraolimpica per atleti non vedenti e ipovedenti.

La manifestazione impegnerà centinaia di atleti di diverse nazionalità europea che praticano questo sport a livello agonistico.

Alla conferenza stampa interverranno: Roberto Santangelo (vicepresidente del Consiglio regionale dell’Abruzzo), Lucio Gennarini (Event Manager), Antonio Rotondi (Presidente del Comitato di Organizzazione Locale "Europei L'Aquila 2019"), Sandro Di Girolamo (Presidente Fispic - Federazione Italiana Sport Paralimpici per Ipovedenti e Ciechi), Dimitri Bernardi (atleta della Nazionale Italiana di Goalball, originario dell'Aquila), Cristina Alexandris (Moderatrice).

La conferenza sarà l’occasione per presentare l'organizzazione della settimana dell'evento a cui prenderanno parte le squadre nazionali dei seguenti Paesi:Italia, Romania, Montenegro, Slovenia, Slovacchia, Paesi Bassi, Danimarca, Bulgaria, Ungheria, Russia, Francia, Croazia.

La manifestazione, di portata internazionale e con risvolti sociali, ha ricevuto il patrocinio del Consiglio regionale dell'Abruzzo, del Comune dell'Aquila, della Regione Abruzzo e dell'Università degli Studi dell'Aquila.