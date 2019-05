CAMPIONATI NAZIONALI UNIVERSITARI: LA CAMPIONESSA MONDIALE DI FOSSA OLIMPICA ERICA SESSA A L'AQUILA

Pubblicazione: 23 maggio 2019 alle ore 20:28

L'AQUILA - La campionessa europea e mondiale di Tiro a volo specialità Fossa olimpica, Erica Sessa, in piena preparazione per partecipare ai giochi olimpici, ha preso parte ai Campionati nazionali universitari, in corso di svolgimento all'Aquila, classificandosi però quinta.

"Sparare ed avere come sfondo il Gran sasso imbiancato è una sensazione bellissima", queste le parole piene di emozione della campionessa, riferite a Francesco Bizzarri, docente dell’Università dell’Aquila, presidente del Centro universitario sportivo (Cus) del capoluogo e responsabile dell’organizzazione della rassegna sportiva nazionale.

A vincere la gara è stata Giulia Grassia, 21enne del Cus Napoli, che a margine della prova ha dichiarato: "Sono molto felice per il risultato e soprattutto di aver avuto la possibilità di vedere questa città meravigliosa. Qui mi sono sentita a casa, sono stata accolta come una persona di famiglia".

Soddisfatta del risultato Grassia ora sogna le Universiadi: "Sarebbe una bella esperienza da fare, soprattutto tenendo presente che questo è il primo anno che partecipo a questa importantissima manifestazione sportiva".

Tra gli atleti in gara proprio nel Tiro a volo, infatti, verranno selezionati quelli che parteciperanno alle prossime Universiadi di Napoli in rappresentanza dell’Italia.

"Questo è un segnale importante che ha voluto dare il Cusi alla nostra città, perché alle selezioni per le Universiadi partecipano sempre atleti di livello europeo e mondiale, come Sessa", ha aggiunto Bizzarri.

Le gare di Tiro al volo si sono disputate in via Vasche del Vento, in località San Giacomo.

Tra gli incontri in programma oggi, anche le semifinali di Pallavolo, maschile e femminile, di Tennis e Calcio a 5; le finali di Tiro a segno e scherma. Proseguono infine i gironi di Pallacanestro

CLASSIFICA PALLAVOLO MASCHILE

GIORNE A

1 Cus Catania (7 punti)

2 Cus Bologna (5 punti)

3 Cus Venezia (4 punti)

4 Cus Parma (2 punti)

GIRONE B

1 Cus Torino (6 punti)

2 Cus Mo-Re (5 punti)

3 Cus Milano (5 punti)

4 Cus Udine (2 punti)

CLASSIFICA PALLAVOLO FEMMINILE

GIRONE A

1 Cus Venezia (8 punti)

2 Cus Bergamo (7 punti)

3 Cus Perugia (2 punti)

4 Cus Bologna (1 punto)

GIORNE B

1 Cus Torino (8 punti)

2 Cus Milano (6 punti)

3 Cus Catania (4 punti)

4 Cus L'Aquila (0 punti)

RISULTATI TERZA GIORNATA CALCIO A CINQUE

GIRONE A

Cus Torino - Cus Catania 0 - 4

Cus Molise - Cus Camerino 9 - 7

GIRONE B

Cus Verona - Cus Ancona 3 - 0

Cus Napoli - Cus Caserta 7 - 2

CLASSIFICA CALCIO A CINQUE

GIRONE A

1 Cus Camerino (6 punti)

2 Cus Catania (6 punti)

3 Cus Molise (5 punti)

4 Cus Torino (0 punti)

GIRONE B

1 Cus Ancona (6 punti)

2 Cus Napoli* (5 punti)

3 Cus Verona (5 punti)

4 Cus Caserta (2 punti)

CLASSIFICA SCHERMA MASCHILE

1 Cus Napoli - Marco Balzano

2 Cus Bari - Vito Capuano

3 Cus Roma - Giulio Ferrari Di Collesape

4 Cus Siena - Daniele Catallo

5 Cus Lecce - Samuele Di Coste

CLASSIFICA SCHERMA FEMMINILE

1 Cus Sapienza - Beatrice Celli

2 Cus Bologna - Sara Billi

3 Cus Genova - Sara De Alti

4 Cus Sapienza - Sibilla Campagna

5 Cus Mo.Re - Giulia Alessandro