CAMPIONATI NAZIONALI MMA: TEAM PESCARESE DELLA FIGHT CLUBBING GYM SUL PODIO

Pubblicazione: 18 aprile 2018 alle ore 19:03

PESCARA - Cinque medaglie d'oro, due di bronzo e una d'argento.

È il risultato ottenuto dal team pescarese guidato da Maurizio D’Aloia Family Fight della Fight Clubbing Gym, che questo week end è stato protagonista a Roma, dove si sono svolti i campionati assoluti nazionali Mma della massima federazione italiana sport da combattimento Fight1.

"Un risultato straordinario per la città e per l'intero Abruzzo - si legge in una nota - I risultati hanno ripagato i sacrifici e la dedizione del maestro Maurizio D'Aloia".

A salire sul podio: Alberto Rapini, medaglia d’oro; Christian Del Rosso, medaglia d’oro; Michele Prencipe, medaglia d’oro; Marco Carozza, medaglia di bronzo; Luca Pelaccia, medaglia di bronzo; Sorin Rosu, medaglia d’argento; Siviero Ivano, 2 medaglie d’oro.

"Amatori e giovani atleti esordienti in grande crescita per poter scalare e arrivare alle piu grandi competizioni mondiali - conclude la nota - Ora tocca ai professionisti del team continuare il lavoro per l’evento internazionale che si terrà a pescara il 19 maggio al Pala Giovanni Paolo II".