CALCIO: SERIE D, L'AQUILA CADE CONTRO LA RECANATESE;

AI ROSSOBLU' NON BASTA BOLDRINI, NELLE MArche e' 2-1

Pubblicazione: 29 marzo 2018 alle ore 20:27

RECANATI - L'Aquila Calcio cade sul terreno della Recanatese nel match valido per la 29esima giornata del girone F di serie D.

I padroni di casa si impongono per due reti a una (doppietta di Pera per i marchigiani, Boldrini per gli aquilani che vale il momentaneo pareggio). La rete degli abruzzesi è stata realizzata su calcio di rigore.

Il 4 aprile per i rossoblù aquilani c'è il recupero contro il Campobasso.