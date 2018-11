CALCIO: SERIE B, PALERMO-PESCARA SFIDA AL VERTICE, PILLON, ''NON POSSIAMO FARE CALCOLI''

Pubblicazione: 10 novembre 2018 alle ore 14:56

PESCARA - Alla vigilia della sfida al vertice del campionato di B fra Palermo (secondo in graduatoria) e Pescara (capolista), questa mattina prima della partenza per la Sicilia, il tecnico dei biancazzurri, Giuseppe Pillon, ha parlato della gara in programma domani (ore 21) in terra siciliana dove il tecnico veneto esordì lo scorso anno sulla panchina del Delfino.

"Speriamo di ripetere una prestazione di quel livello. Vincere non cambierebbe nulla, ho sempre detto di voler guardare partita per partita, e non la classifica. Conosco la mia squadra, tecnicamente e mentalmente. Solo alla fine tireremo le somme, quando mancherà un mese e mezzo alla fine".

"Non siamo una squadra che può fare calcoli, dobbiamo sempre entrare in campo per giocarcela e non per aspettare e vedere cosa accade, sia per caratteristiche che per mentalità, come abbiamo sempre fatto. Quella di domani - ha detto Pillon - non è una partita diversa dalle altre, e il Palermo non è una squadra differente dalle altre di livello come sono Benevento, Lecce e Crotone. Lotteranno per vincere il campionato, hanno una struttura di prim'ordine, sono stati costruiti per questo. Noi invece dobbiamo solo pensare a noi stessi, non alla classifica. So quali difficoltà incontreremo, sarà una partita tosta, affatto semplice. Bisogna cercare di tenerli più lontani possibile dalla nostra area, dobbiamo giocare alti perché se li facciamo avvicinare e se ci abbassiamo può essere complicato. Loro non mollano mai, hanno recuperato diverse partite, quindi hanno anche qualità caratteriali. La mia squadra però sta bene. Abbiamo perso Kanouté (rottura della clavicola) e mi dispiace molto perché è un ragazzo che si sta comportando bene".

A Palermo saranno assenti gli infortunati Capone, Kanouté e Scalera.