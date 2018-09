CALCIO: SCONTRI IN AUTOGRILL TRA TIFOSI DELLA VASTESE E DI CAMPOBASSO, INDAGANO FORZE DELL'ORDINE

Pubblicazione: 16 settembre 2018 alle ore 20:16

CAMPOBASSO - Sono in corso indagini delle forze dell'ordine per chiarire quanto accaduto nella tarda mattinata in un autogrill dell'A14 nei pressi di Civitanova Marche (Macerata) dove, secondo alcune testimonianze, sarebbero venuti a contatto i tifosi della Vastese diretti a Matelica (Macerata) e quelli del Campobasso che stavano andando a seguire la squadra molisana a Monte San Giusto (Macerata).

I tifosi della Vastese e del Campobasso sono divisi da una forte rivalità.

Lo scorso anno, al termine di Vastese-Campobasso, all'esterno dello stadio Aragona di Vasto (Chieti) ci furono incidenti fra le due tifoserie.