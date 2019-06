Leggi l'articolo originale su AbruzzoWeb.it

CALCIO: ROSSOBLU', AL VIA ITER PER CAMBIO DENOMINAZIONE IN ''L'AQUILA 1927''

Pubblicazione: 19 giugno 2019 alle ore 14:35

L'AQUILA - L'Asd Città di L'Aquila comunica l'avvio ufficiale dell'iter per ottenere il cambio di denominazione in "L'Aquila 1927". Stamani, si legge in una nota della società di calcio aquilana, il presidente del sodalizio rossoblù, Marco De Paulis, si è recato negli uffici della Figc Abruzzo, dove ha depositato e fatto protocollare tutti gli incartamenti necessari per iniziare la procedura.

