CALCIO: ''L'AQUILA 1927 E' STATA ACQUISTATA DAI TIFOSI, ORA SI MUOVA LA CITTA'''

Pubblicazione: 24 luglio 2019 alle ore 17:07

L'AQUILA - "Nel pomeriggio di oggi il Supporters' Trust L'Aquila Me' e i Red Blue Eagles L'Aquila 1978 hanno concluso un accordo con il presidente Marco De Paulis e gli altri soci dell’Asd L’Aquila 1927 per il completo subentro al loro posto nella compagine societaria del Club".

La decisione odierna, viene spiegato in una nota, è derivata dalla necessità di sbloccare lo stallo delle trattative per il passaggio di mano del sodalizio, "che a causa dell'inerzia della politica e di tutti i protagonisti della vicenda rischiava di determinare per l'ennesima volta la nostra scomparsa dal panorama calcistico".

"Siamo consapevoli del fatto che la tifoseria rossoblù con le sue sole forze non è in grado di garantire le risorse economiche per assicurare la rapida risalita della squadra del Capoluogo d'Abruzzo verso le categorie che le competono: per questo - viene sottolineato - è nostra intenzione interloquire già dalle prossime ore con tutti i soggetti che hanno manifestato o stanno manifestando interesse a farsi carico del Club o comunque a fornire il loro contributo alle sorti del calcio aquilano, allo scopo di intraprendere una rapida programmazione della stagione sportiva che dovrà vedere L’Aquila protagonista nel campionato regionale di Promozione".

"A tal proposito confermiamo la nostra intenzione di cedere gratuitamente il timone de L’Aquila 1927 con le sole condizioni dell’impegno degli interessati a garantire un'adeguata capacità finanziaria e, tramite un'opportuna forma societaria e le apposite previsioni statutarie, la presenza stabile all’interno della compagine rossoblù della rappresentanza dei tifosi costituita dal Supporters’ Trust L'Aquila Me' a garanzia e salvaguardia dell’identità del sodalizio e del suo patrimonio immateriale", conclude la nota.