CALCIO: ANCHE HUMANGEST DEL PESCARESE ZELLI DIETRO ''FENOMENO'' ATALANTA, DOMANI CONVEGNO A ZINGONIA

Pubblicazione: 07 ottobre 2019 alle ore 19:50

PESCARA - C'è anche un pò di Abruzzo dietro il "fenomeno" calcistico Atalanta, terza in classifica in serie A con tre punti in più del Napoli e soltanto due in meno dell’Inter. Con cinque vittorie in sette partite e il miglior attacco del campionato. Questo in virtù della partnership tra la squadra di calcio bergamasca, e Humansolution, società di servizi in outsourcing del gruppo Sgb Humangest, di cui è proprietario l’imprenditore laziale, pescarese di adozione, Gianluca Zelli. Fondatore anche di Azione politica, che alle ultime elezioni regionali abruzzesi ha preso 3,2 per cento, pari a 19.446 voti, in appoggio al centrodestra di Marco Marsilio, eleggendo il consigliere Roberto Santangelo.

A confermare e consolidare la partnership, è l'appuntamento di martedì 8 ottobre presso il centro sportivo Bortolotti di Zingonia, in provincia di Bergamo, con un evento esclusivo dedicato alle imprese del territorio, sul tema "La valorizzazione dei talenti, fattore critico di successo. Il caso Atalanta".

Ci saranno, oltre ai vertici di Humangest, ex governatore leghista della Regione Lombardia, Roberto Maroni, l`ad dell`Atalanta, Luca Percassi, e il responsabile settore giovanile del club Maurizio Costanzi, a confronto sulla squadra di Bergamo, vero "fenomeno" della serie A. A moderare Fabio Caressa, cronista televisivo sportivo.