CALCIO A 5: FREE TIME L'AQUILA BATTE SILVI E SI GIOCA LA SERIE B NEL PROSSIMO INCONTRO

Pubblicazione: 13 maggio 2019 alle ore 17:53

L'AQUILA - La squadra del Free Time L'Aquila ha battuto in finale l'Atletico Silvi nei playoff regionali di calcio a 5 Serie C1 che si sono tenuti lo scorso 1 aprile.

Dai sorteggi effettuati il Free Time L'Aquila dovrà scontrarsi ora con Lamezia e Palermo per accedere alla Serie B.

Il primo incontro si giocherà tra Lamezia e Palermo Cus (Free Time riposa). La squadra quilana dovrà scontrarsi contro la perdente il 25 maggio e successivamente con la vincente l'1 giugno.

"L'ultima vittoria ci ha riempiti di soddisfazione - si legge in una nota della squadra - una specie di 'miracolo' realizzato dal nostro presidente. Adesso testa e cuore concentrati per i prossimi gironi, per dare alla nostra città dell'Aquila una categoria che manca da troppo tempo".

"Ancora non sappiamo se la partita in casa verrà giocata il 25 maggio o il primo giugno, dovendo attendere l'esito della partita tra Calabria e Sicilia in programma per sabato 18 maggio. Stiamo concordando col Comune il campo da gioco dove svolgere la partita in modo da dare visibilità all'evento e ci auguriamo anche di poter vincere qs playoff nazionali per poter disputare il prossimo campionato in Serie B", conclude la nota.



Il giocatore William Bravoco ha vinto il titolo di capo cannoniere Serie C1 per la stagione 2018/19.