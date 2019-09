CALCIO A 5: ESORDIO FREE TIME L'AQUILA COPPA DIVISIONE, ''SENZA CAMPO, OSPITATI ALL'AREA SPORT DI MONTICCHIO''

Pubblicazione: 14 settembre 2019 alle ore 12:24

L’AQUILA - “In questo momento L'Aquila non dispone di un palazzetto comunale regolare per una serie B di calcio a cinque: è tutto un work in progress per le strutture sportive e dunque inizieremo a giocare all'Area sport di Monticchio, nel frattempo stiamo valutando altre soluzioni”.

Lucio Rosa, direttore generale dell'Asd Free Time L'Aquila, a poche settimane dal campionato di serie B di calcio a 5, che prenderà il via il 5 ottobre prossimo, e alla vigilia dell’esordio in Coppa di divisione con la Real Dem di Montesilvano, in programma per oggi pomeriggio, traccia un primo bilancio, mettendo in luce obiettivi, aspettative, ma anche criticità.

Reduci dal torneo pre-campionato con due prestigiose società sportive italiane militanti in serie A, l'Acqua e sapone Montesilvano e il Real Rieti, i ragazzi del Free Time scenderanno in campo “nella tensostruttura omologata per questo genere di partite, che il responsabile dell’Area sport, Danilo Valloni, ci ha messo a disposizione”, spiega ad AbruzzoWeb Rosa.

“Tuttavia sarebbe necessario disporre della struttura anche per gli allenamenti, ma al momento non sappiamo se i campi di Monticchio saranno disponibili, visto che l’Area è già impegnata da anni in molte attività, per cui stiamo valutando una seconda opzione: il Palazzetto della frazione aquilana di Paganica ‘Giovanni Paolo XXIII’, inaugurato da poco, che potrebbe essere una valida alternativa”, ha sottolineato il dg.

Il tutto “è necessario per alzare il livello della professionalità che ci chiede il campionato: dobbiamo allenarci nella stessa struttura in cui si faranno le partite”, ha aggiunto.

L’obiettivo minimo per Rosa “è la salvezza”: “Siamo riusciti a portare all’Aquila un allenatore molto conosciuto la nostra punta di diamante, una rosa di giocatori giovani, in alcuni casi poco esperti per la serie b, ma tutti desiderosi di ben figurare, e poi possiamo contare poi sul gruppo storico che è appassionato e mette a disposizione la propria esperienza – ha proseguito – abbiamo anche integrato con degli innesti. Adesso dobbiamo alzare il livello tecnico della squadra”.

A guidare la squadra sarà un allenatore di esperienza come Mario Patriarca, al culmine di una spettacolare scalata e una raffica di promozioni iniziata nel 2015.

La rosa, giovane e dinamica, non è ancora definitiva: “All'ossatura dello scorso anno abbiamo inserito un portiere italo-brasiliano e due portoghesi, poi abbiamo cercato in Abruzzo qualche ragazzo interessante, uscito dalle giovanili del Pescara e dell'Acqua&Sapone, abbiamo preso un portiere fuori quota e seguire e ne dovremo prendere un altro”, ha annunciato Rosa.

Tra i componenti del Free Time, presentati il 27 agosto scorso in conferenza stampa: tra i nuovi acquisti figurano i portoghesi Adriano Mendes e Fabio Correia, il portiere italo brasiliano Rafael Giannantonio, e ancora Fausto Rosa, Marco D’Onofrio, Pietro Di Vincenzo e Stefano Fantauzzi.

Acquisto dell'ultimora: Alessio Martinelli dall'Olimpus Roma (A2).

Giocatori di grande spessore, che daranno valore aggiunto alla rosa che ha come punti fermi Giuseppe Cavalli, Fabio Caggiano, Fabrizio Giannandrea, Fabiano Compagnoni, William Bravoco, Roberto Litterio.

Sull’importanza di avere una squadra in serie B, Rosa ricorda che “si tratta di una vetrina importante per l'intera città. Io la serie B l'ho fatta da giocatore proprio all’Aquila, erano gli albori del Calcio a cinque, che oggi ha avuto uno sviluppo sicuramente maggiore – racconta – Penso che finalmente il capoluogo abruzzese possa dire di far parte dello sport nazionale. Poi, mi addolora vedere da storico tifoso dell'Aquila Calcio la nostra squadra in Promozione. So potrebbe quindi considerare questa realtà come una rivincita del calcio cittadino”.

Alla partita di oggi, seguirà, in caso di vittoria, il turno contro la Colormax Pescara, società di A1, poi, il 21 settembre la Free Time scenderà in campo contro l’Ascoli, compagine di pari categoria, nell’ambito della Coppa Italia, infine, il 5 ottobre ci sarà l'esordio in serie B in casa.