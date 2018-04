BUSSI: DA MINISTERO OK A PIANO CARATTERIZZAZIONE AREE STRADA DEI PARCHI

Pubblicazione: 07 aprile 2018 alle ore 10:50

PESCARA - Il Ministero dell'Ambiente, con decreto direttoriale prot. 148/STA del 27.03.2018, ha approvato il "Piano della caratterizzazione delle aree della Società Strada dei Parchi Spa" redatto dall'Arta Abruzzo a seguito della sottoscrizione di apposita convenzione.

Lo rende noto la stessa Arta Abruzzo.

Il documento, che ha impegnato i tecnici dell'Agenzia tra settembre e gennaio scorsi, ha consentito di concludere positivamente la Conferenza di servizi decisoria relativa al sito di bonifica di interesse nazionale "Bussi sul Tirino" indetta dal Ministero con nota del 6 febbraio 2018.

Grande lo sforzo compiuto dal personale dei Distretti provinciali Arta di Chieti e Pescara, sia dal punto di vista tecnico, per l'acquisizione dei dati di campo, che dal punto di vista amministrativo.

"Siamo molto soddisfatti - commenta il direttore generale Francesco Chiavaroli - soprattutto per il parere dell'Ispra, l'Istituto Superiore per la protezione e la ricerca ambientale, che ha valutato positivamente il nostro approccio innovativo per la predisposizione del Piano di caratterizzazione e la valutazione delle misure di prevenzione. Ci auguriamo che questo documento, così come in passato i Piani di caratterizzazione delle aree pubbliche e di Rete Ferroviaria Italiana da noi redatti, possa essere di riferimento per le altre Agenzie e non solo. Un sentito ringraziamento - conclude Chiavaroli - va a tutto il personale di Arta che in questi mesi, accogliendo la mia richiesta, ha lavorato alacremente per accelerare l'iter di bonifica della discarica".