BRUXELLES: POTENZIAMENTO INFRASTRUTTURE, MARSILIO INCONTRA PHILIPPE CHANTRAINE

Pubblicazione: 13 dicembre 2019 alle ore 20:31

BRUXELLES - Il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, insieme al direttore generale, Barbara Morgante, nella giornata di oggi a Bruxelles, ha incontrato Philippe Chantraine, Deputy Head of Unit Transport Network, Direttorato generale per la mobilità e trasporti della Commissione Europea.

Si è trattato di una riunione tecnica nel corso della quale si è avuta l’occasione per illustrare le motivazioni che sono alla base della richiesta dell’Abruzzo di revisione dei corridoi europei e la necessità del suo inserimento nella rete Core.

È stato illustrato anche il programma degli investimenti già fatti e di quelli in corso d’opera per il potenziamento dei nodi infrastrutturali e delle reti abruzzesi. Philippe Chantraine ha ringraziato il presidente Marsilio e la dottoressa Morgante, ha ascoltato con molta attenzione le esigenze e ha garantito un esame molto approfondito del dossier abruzzese. Ha ringraziato anche per averlo presentato con molto anticipo rispetto ai tempi di discussione che nel mese di maggio 2020 vedranno un momento di confronto in Croazia.

“Sappiamo che è un obiettivo difficile da raggiungere – ha commentato al termine dell’incontro il presidente Marsilio - per il quale sarà importante l’impegno del Governo nazionale. Difficoltà che ci sono state sottolineate dalla Commissione. Bisognerà continuare a lavorare molto perché purtroppo l’Abruzzo è una regione piccola e con traffici limitati quantitativamente rispetto alle grandi metropoli e alle grandi direttrici. Ma nella logica di un’Europa più coesa e più inclusiva abbiamo rappresentato questa esigenza di integrare a pieno titolo anche le aree più deboli e marginali e non solo le grandi realtà metropolitane su cui finora si è fondato il disegno della rete Core”.