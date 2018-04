BRANCHESI, ASTROFISICA GSSI L'AQUILA TRA LE 100 PERSONE PIU' INFLUENTI AL MONDO

L'AQUILA - Marica Branchesi, ricercatrice al Gran Sasso Science institute (Gssi) dell'Aquila, fra le 100 persone più influenti del mondo. A stilare la classifica è la rivista americana Time.

L'astrofisica urbinate, che viene segnalata nella categoria 'Pioneers' (pionieri) con un ritratto firmato da Jeffrey Kluger, lavora da anni all'interno della collaborazione internazionale di Ligo-Virgo per la rivelazione delle onde gravitazionali.

Presidente della commissione di Astrofisica delle onde gravitazionali della Unione astronomica internazionale e membro del Comitato internazionale per le onde gravitazionali, Marica Branchesi è entrata a far parte della collaborazione Virgo nel 2009 ed è ricercatrice al Gran Sasso Science Institute e associata presso l'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare (Infn).

Il suo ruolo è stato quello di favorire l'unione tra l'astronomia osservativa e la fisica strumentale degli strumenti utilizzati per captare le onde gravitazionali, aprendo così la strada all'astronomia multimessaggero, ossia alla nuova astronomia basata su segnali provenienti da fonti diverse e che tutti insieme aprono la via a una nuova immagine dell'universo.

"Sono molto emozionata, è un riconoscimento davvero inaspettato - dice l'astrofisica -, dalle scoperte rivoluzionarie ottenute osservando le onde gravitazionali ai riconoscimenti internazionali degli ultimi mesi, per me è un continuo susseguirsi di grandissime emozioni. Sono estremamente onorata dal fatto che, grazie a questa nomination del Time, per la prima volta assegnata a una scienziata italiana, il nostro Paese e la ricerca scientifica siano riconosciuti a livello internazionale".