BOX E POSTI AUTO: 71,3% SCEGLIE ACQUISTO,

PREZZI IN ABRUZZO, PESCARA LA PIU' CARA

Pubblicazione: 27 gennaio 2020 alle ore 06:52

L'AQUILA - Il mercato dei box e dei posti auto, nella prima parte del 2019, segnala nelle grandi città una sostanziale stabilità (+0,1% per i box e -0,4% per i posti auto). Nello stesso periodo anche le compravendite dei box sono cresciute, (+7,6%) a conferma dello stato di buona salute di questo comparto immobiliare. Bologna, Milano e Firenze sono le realtà in cui i prezzi hanno registrato la migliore performance.

Le quotazioni più elevate, secondo uno studio eseguito da Tecnocasa, si segnalano nelle zone centrali dove l’offerta è sempre molto bassa.

L’analisi delle informazioni raccolte tra le nostre agenzie affiliate ci dice che, nella prima parte del 2019, il 71,3% delle operazioni relative ai box ha avuto come finalità l’acquisto, il 28,7% la locazione. Rispetto ad un anno fa è in aumento la percentuale di compravendite di box a conferma della generale ripresa del mercato immobiliare residenziale.

Tra coloro che hanno acquistato il box, il 51,6% lo ha fatto per investimento mentre il 48,4% per utilizzo proprio. Il box, infatti, è una forma di investimento più facile da gestire rispetto all’abitazione.

PREZZI BOX E POSTI AUTO - I semestre 2019 ABRUZZO

L'AQUILA CITTÀ

Box Posto auto

CENTRO - VILLA COMUNALE 20.000 15.000

CENTRO OVEST 15.000 9.000

PERIFERIA EST 15.000 10.000

PERIFERIA OVEST 10.000 6.000

PESCARA CITTÀ

CENTRO 50.000 20.000

DUCA D'ABRUZZI 30.000 15.000

KENNEDY 40.000 20.000

LEOPOLDO MUZII 35.000 15.000

PORTANUOVA 22.000 6.000

PORTO - UNIVERSITÀ 25.000 5.000

RIVIERA NORD 50.000 20.000

SANTA FILOMENA 20.000 10.000

STRADA PARCO 30.000 15.000

ZONA NORD 20.000 10.000

TERAMO CITTÀ

CENTRO STORICO 25.000 18.000

STAZIONE 13.000 8.000

VILLA MOSCA - COLLEPARCO 15.000 9.000