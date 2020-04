BORGHI PIU' BELLI D'ITALIA FRA RIPARTENZA E NUOVE FORME DI TURISMO POST-COVID: CONTEST A TAGLIACOZZO

Pubblicazione: 23 aprile 2020 alle ore 11:03

TAGLIACOZZO - Sta per avere inizio la “fase 2” della gestione della pandemia e già si pensa alla stagione turistica ormai alle porte. Per questo l’Associazione de “I borghi più belli d’Italia”, consapevole che nei prossimi mesi gli Italiani potranno fare turismo solo all’interno del nostro Paese, ha deciso di lanciare il contest a mezzo del social-network Instagram #CONSIGLIOUNBORGO al quale ha aderito anche Tagliacozzo.

Parte oggi infatti e andrà avanti fino al 10 giugno questa iniziativa, nella quale si potrà contribuire con una foto al racconto collettivo dell’Italia dei Borghi più Belli attraverso le immagini scattate nel corso dei propri viaggi in questi affascinanti gioielli dell’Italia nascosta.

“Tagliacozzo è un gioiello davvero!” dice il sindaco, Vincenzo Giovagnorio, sottolineando che: “la nostra Città si inserisce in uno scrigno di bellezze artistiche e naturalistiche di inestimabile valore che è l’Abruzzo, in cui sfortunatamente ancora poche persone hanno gettato lo sguardo. Questa occasione del contest di Instagram è un modo per promuovere e far conoscere la cultura, lo spirito di accoglienza, le peculiarità del territorio e del nostro centro storico”.

Ogni giorno 2 immagini tra quelle postate con l’hashtag #CONSIGLIOUNBORGO verranno ri-condivise sul profilo dell’Associazione (www.instagram.com/borghitalia, circa 400K follower). Al termine del contest, le 100 immagini selezionate saranno giudicate in base alla popolarità acquisita e a criteri di qualità. In palio, per i primi tre autori classificati, un cofanetto Smartbox dei Borghi più belli d’Italia (con un pernottamento + attività esperienziale, valido per due persone).

A commento della fotografia postata sul proprio profilo Instagram dovrà essere descritta la motivazione per la quale si raccomanda di visitare Tagliacozzo, con la frase “Consiglio Tagliacozzo perché…”