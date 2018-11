BOMBA INESPLOSA: NECESSARIA EVACUAZIONE COMUNI POGGIOFIORITO E AIELLI

Pubblicazione: 15 novembre 2018 alle ore 19:57

POGGIOFIORITO - Sarà necessario sgomberare una parte della popolazione residente ad Arielli e Poggiofiorito per far esplodere, domenica mattina, una bomba d’aereo da 250 libbre ritrovata nel territorio comunale di Poggiofiorito (Chieti).

Le operazioni, che saranno coordinate dalla prefettura, con l’intervento di una squadra di artificieri in forza all'11° reggimento del Genio guastatori di Foggia e del centro logistico interforze Nbc, è prevista dalle 9 alle 13 del 18 novembre.

L’ordigno, di nazionalità inglese, è riemerso in via Tommaso Coccione. Da qui sarà trasferito, con una scorta delle forze di polizia, fino alla cava dove avverrà la distruzione tramite brillamento.

Il prefetto di Chieti ha disposto la costituzione di un centro operativo misto (Com) nella sede del Comune di Orsogna, a partire dalle ore 6 e fino a cessate esigenze del giorno 18 novembre, a supporto delle decisioni e degli interventi tecnici necessari allo svolgimento delle operazioni.

Necessario lo sgombero della popolazione nell’area di raggio ipotizzato di danno, circa 1.600 metri, comprendente territori dei Comuni di Poggiofiorito e Arielli. Come luogo di temporanea accoglienza è indicato il palazzetto dello sport di Lanciano, in via Rosato. Le operazioni di sgombero dovranno terminare entro le ore 8.

La Croce Rossa Italiana, in collaborazione con i Comuni interessati, ha istituito il numero unico telefonico 329.9660340, già attivo. Il Com è coordinato dalla viceprefetto, Valentina Italiani, ne fanno parte i sindaci, rappresentanti regionali del servizio emergenze di Protezione civile; Provincia; questura; comandi provinciali dei carabinieri, finanza e vigili del fuoco; comando Polstrada Chieti; dell’11° reggimento Genio guastatori di Foggia; zona telecomunicazioni Abruzzo della polizia di stato; Enel; 2i rete gas; Sasi; Telecom; della sezione teatina della Croce Rossa Italiana e della Croce Rossa Militare.

La funzione del Com è quella di affrontare tutte le esigenze connesse allo sgombero e alla assistenza della popolazione. Informazioni di dettaglio sono reperibili nel decreto prefettizio che è visualizzabile sul sito internet della prefettura di Chieti.