BOB SINCLAIR IN ABRUZZO AD AGOSTO: IL DEE JAY PIU' FAMOSO NEL MONDO SI ESIBIRA' A FOSSACESIA

Pubblicazione: 17 maggio 2019 alle ore 10:45

FOSSACESIA - "Fino a qualche tempo fa nessuno se lo sarebbe sognato a Fossacesia (Chieti). Ora posso annunciarlo ufficialmente. Il 10 agosto ci verrà a trovare al Supporter Beach Bob Sinclair. Chiudete i caselli dell'autostrada!".

Ad annunciare sui social l'arrivo in Abruzzo del dj di fama internazionale è Donato Di Campli, avvocato e procuratore sportivo, titolare della struttura.

La notizia ha fatto immediatamente il giro del web, sollevando la curiosità di nolti fan sui dettagli dello spettacolo, che però sono ancora da definire.

Lo pseudonimo Bob Sinclar è ricavato dal personaggio di Bob Saint-Clair, interpretato da Jean-Paul Belmondo nel film Come si distrugge la reputazione del più grande agente segreto del mondo di Philippe de Broca del 1973, comincia nel 1987 e a 18 anni si specializza in funky e hip-hop, facendosi soprannominare Chris The French Kiss.

Nel 1990 incontra DJ Yellow con il quale fonda la Yellow Productions, basata inizialmente sulla musica soul, hip-hop e acid jazz, e direttasi poi verso la musica house. Seppur già famoso nell'ambiente disco, ha ottenuto fama mondiale a livello commerciale, con la canzone Love Generation del 2005.

Nel 2006 ha vinto il World Music Award al miglior dj nel mondo. Nel 2009 esce il suo nuovo album, che ha visto un lavoro di circa un anno alle spalle e conta la collaborazione di grandi artisti come Steve Edwards, Sugarhill Gang, Shabba Ranks, Kevin Lyttle, Tony Rebel. Con questo disco, uscito a maggio, Sinclar torna sulle musicalità del reggae e del reggaeton da lui reinterpretati in chiave discotecara. Campiona la Lambada dei Kaoma e Bongo Bong di Manu Chao, utilizza Mr. Tambourine Man di Bob Dylan per ritornare, poi, alla house che lo ha reso celebre dei tempi di Kiss my eyes con The way I feel.mSperimenta anche la musica indiana e mediorientale con i brani We are everything e Belly Dancer.

Il 12 marzo 2010 venne pubblicato il suo nuovo album Made in Jamaica che fu candidato anche ai Grammy. Sempre nel 2010 pubblica Bob Sinclar: The Best Of, raccolta di tutti i suoi singoli più famosi. Il 4 gennaio 2011 viene pubblicato il suo nuovo singolo Tik Tok, in collaborazione con Sean Paul. Il 15 aprile 2011 Bob Sinclar lancia il video di Far l'amore, remix del brano scritto da Gianni Boncompagni e Daniele Pace e composto da Carmelo Carucci e portato al successo da Raffaella Carrà nel 1976 A far l'amore comincia tu.

Lancia inoltre Fuck with You, il suo ultimo lavoro con la cantante Sophie Ellis Bextor, anticipando il suo nuovo album, “Disco Crash”. Nel 2013 pubblica un nuovo album intitolato Paris by Night.

Nell'estate del 2014 pubblica il singolo Heart of Glass per aiutare l'UNICEF, in collaborazione con la modella Gisele Bündchen. Nel 2015 lavora nuovamente con Raffaella Carrà per il singolo Forte.

Nell'estate 2016 esce il singolo Somebody who needs me. Nel settembre 2017 ha pubblicato il singolo Til the Sunrise Up con Akon.

L'8 giugno 2018 ha pubblicato il singolo I Believe, con la partecipazione vocale di Tonino Speciale.