BIRRA: ANCHE L'ABRUZZO AL MOEDER LAMBIC, 18 BIRRIFICI 'AZZURRI' IN TEMPIO BELGA

Pubblicazione: 06 settembre 2019 alle ore 12:20

PESCARA - "È stato difficile scegliere solo 18 birrifici: fino a qualche anno fa sarebbe stato complicato trovarne così tanti con un livello qualitativo e una costanza produttiva alte abbastanza da potersi presentare in un paese di grande tradizione birraria qual è il Belgio. Oggi è stato un problema limitare il numero dei 'convocati', perché l'Italia è oramai di diritto un Paese produttore di birre, artigianali, di grande qualità".

È questo il commento di Andrea Camaschella, lo specialista italiano a cui il prestigioso Moeder Lambic di Bruxelles ha affidato la selezione per l'Italian Beer Week-End (6-8ettembre) evento che si organizza da 8 anni, e che di fatto è la Champions delle birre artigianali che si disputa in Belgio, una delle patrie mondiali della birra.

"Essere scelto come 'selezionatore' per questo evento è stato fantastico, come se mi avessero affidato la nazionale di calcio - spiega all'Ansa Camaschella - I birrifici li ho scelti tra quelli che negli anni mi hanno emozionato con le loro birre, la loro passione, la qualità e la costanza ma anche l'estro e al tempo stesso il rigore con cui lavorano. Ne avrei scelti altri ancora, ma credo di avere creato un gruppo che da un lato mi rappresenta nel modo di bere e di intendere le birre - bilanciate, a discapito dell'ingrediente speciale o meno, della tipologia e del grado alcolico sono facili da bere - dall'altro rappresenta uno spaccato di quello che oggi l'Italia può proporre nel mondo delle birre. In ultimo anche il rapporto di amicizia ha ovviamente giocato un ruolo, anche se tanti amici sono rimasti a casa. Non vedo l'ora di vedere i belgi bere le nostre birre".

Queste sono le birre scelte per la kermesse di Bruxelles: Almond '22 (Loreto Aprutino, Abruzzo), Birranova (Triggianello, Puglia), Cantina Errante (Barberino Val d'Elsa, Toscana), Carrobiolo (Monza, Lombardia), Croce di Malto (Trecate, Piemonte), Birra dell'Eremo (Assisi, Umbria), Foglie d'Erba (Forni di Sopra, Friuli), Birra Mastino (San Martino Buon Albergo, Veneto), MC-77 (Serrapetrona, Marche), Birra Ofelia (Sovizzo, Veneto), Birrificio La Piazza (Torino, Piemonte), Porta Bruciata (Rodengo Saiano, Lombardia), Siemàn (Villaga, Veneto), Yblon (Ragusa, Sicilia), Birrificio Lariano (Sirone, Lombardia), Birrificio della Granda (Lagnasco, Piemonte), Hammer Italian Craft Beer (Villa d'Adda, Lombardia), Ritual Lab (Formello, Lazio).