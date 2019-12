BILANCIO: VERI', ''INIZIATIVE VERSO INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIA''

Pubblicazione: 28 dicembre 2019 alle ore 16:21

PESCARA - "Con i fondi per la sanità dobbiamo rispettare i Lea; con il bilancio approvato siamo riusciti ad andare verso quel concetto di integrazione socio-sanitaria che ho sempre sostenuto. E' stata soddisfatta una richiesta abbastanza vasta e importante per quelle situazioni borderline relative all'assistenza, quali fondi per il trasporto, per i 'caregiver', per i malati oncologici".

Lo ha detto l'assessore alla Salute della Regione Abruzzo, Nicoletta Verì, a Pescara, a margine della conferenza stampa della maggioranza di centrodestra, commentando le risorse stanziate nel bilancio approvato nella notte all'Emiciclo, all'Aquila.

"Quello che l'opposizione definisce 'pizzino' è in realtà qualcosa che crea le fondamenta di una realtà importante, l'integrazione socio-sanitaria. Dato che il settore sanitario non può togliere fondi perché sono ben definiti, con fondi regionali possiamo dare assistenza ulteriore, far incastrare esigenze di assistenza che attraverso fondi sanitari non avremmo potuto coprire".