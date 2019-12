FONDI A PIOGGIA CHE ''PREMIANO'' TUTTI I PARTITI. DOCUMENTI CONTABILI APPROVATI DA CENTRODESTRA. NO DA MINORANZE. LIRIS: '' TORNA DIGNITA' REGIONE''. MARSILIO, ''E' CAMBIATA L'ARIA'' BILANCIO REGIONALE APPROVATO NELLA NOTTE

INTESA BIPARTISAN SU MAXI-EMENDAMENTO

Pubblicazione: 28 dicembre 2019 alle ore 07:25

L'AQUILA - Dopo un'estenuante maratona d'aula, il Consiglio regionale ha approvato, intorno alle 2.30 di notte a maggioranza il Documento di Economia e Finanza regionale, il Disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre 2014 e al 31 dicembre 2015, la Legge di Stabilità regionale 2020 e infine il Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.

Il consiglio era tornato al lavoro alle 22 e 30 dopo una serie di incontri, riunioni e conciliaboli che avrebbero coinvolto la maggioranza di centrodestra, in particolare per il maxi-emendamento su misure “care” alla coalizione di governo, che però in virtù di un accordo ha accolto alcune istanze dell'opposizione.

Nonostante le schermaglie e gli scontri, che a tratti hanno caratterizzato la seduta, nella notte i tre documenti sono stati così approvati a maggioranza.

Con buona pace di tutti, dal centrodestra che ha superato il primo esame sul tema più importante dell’impegno amministrativo, alle minoranze che hanno deposto le armi.

Nel corso dei lavori sono stati presentati oltre mille emendamenti che sono stati cancellati dalla cosiddetta norma tagliola. Poi, è comparso il maxi emendamento di oltre 5 milioni complessivi con misure a pioggia anche di piccola entità ad associazioni, eventi e realtà culturali, tra confraternite, parrocchie e pro-loco.

“E’ un bilancio pulito, sano, che riporta in bonis i conti della regione e che restituisce credibilità in Italia oltre a rispondere alle esigenze degli abruzzesi. E’ un bilancio che ha un’anima nel quale si dà attenzione ai territori, alle infrastrutture sportive, alle opere pubbliche, al sociale, alla sanità, all’antincendio boschivo, alle strade provinciale ammalorate. Inoltre ci sono misure per la cultura e per agli eventi caratterizzanti l’Abruzzo nella sua essenza, per la copertura completa delle borse di studio e per l’adeguamento degli immobili regionali", ha spiegato con grande soddisfazione l’assessore regionale al Bilancio Guido Liris.

Molto soddisfatto anche il governatore, Marco Marsilio, di Fratelli d’Italia: “E’ cambiata l’aria, sono cambiati il passo ed i risultati. Abbiamo affrontato e risolto problemi che erano sul tappeto da anni".

"Abbiamo trovato una cassa vuota senza soldi da spendere, non c’erano fondi neppure per tagliare l’erba nelle strade, lo dico a coloro che danno lezioni da giorni. Non c’era un euro per manifestazioni culturali e per le istituzioni culturali. Sono racconti da favoletta che si bevono solo i fessi, abbiamo risolto il problema dell’emergenza Gran Sasso dopo tante chiacchiere con l’arrivo del commissario ed i fondi necessari sulla ricostruzione abbiamo centrato obbiettivi ambizioni, l’ufficio speciale ha raggiunto un bilancio cinque volte superiore agli anni scorsi”.

Ben diverso il commento di Sara Marcozzi del Movimento 5 stelle, in una nota arrivvata in nottata.

"Il centro destra fallisce anche alla prova del Bilancio. Il documento più importante per la Regione Abruzzo si è rivelato vuoto e privo di qualsivoglia programmazione per migliorare la qualità della vita degli abruzzesi. La seduta di Bilancio dovrebbe essere il momento in cui ottenere impegni concreti per le fasce più deboli della popolazione e programmare il futuro degli investimenti economici della Regione per l’anno venturo, ma così non è stato".

"Rischiamo di approvare un bilancio illegittimo – incalza Marcozzi – perché ci hanno presentato, in ritardo, un documento zeppo di imprecisioni, con modifiche inserite a penna e finanziamenti per proposte di legge che non sono nemmeno state discusse in commissione. Abbiamo voluto comunque entrare nel cuore delle proposte cercando di dare dignità ad un documento svilente della maggioranza. Pertanto abbiamo chiesto e ottenuto l’approvazione di 10 punti, che oggi grazie al nostro lavoro sono diventati capitoli di spesa per l’Abruzzo e soluzioni concrete alle necessità dei cittadini".