BIBLIOTECA VASTO: FEBBO, ''NESSUNA CHIUSURA, SOLO FAKE NEWS''

Pubblicazione: 05 gennaio 2020 alle ore 10:20

VASTO - “Leggendo l'ultimo comunicato di Lapenna inerente la chiusura della biblioteca di Vasto mi rimane difficile comprendere se alcuni amministratori ci fanno o ci sono".

Questa la secca risposta dell'assessore regionale alla Cultura Mauro Febbo che ribadisce come: "Il polo culturale di Vasto non solo resterà aperto ma addirittura potenziato con altri ruoli culturali e non solo mentre la biblioteca verrà trasferita nei locali delle Scuderie di Palazzo Aragona così come condiviso e concordato con i dirigenti comunali e sindaco al fine di ottimizzazione gli spazi, i servizi e la gestione del personale per creare sinergie con la biblioteca comunale".

"Invece di scrivere fake news invito piuttosto il Comune di Vasto di far conoscere e procedere sulla scorta delle decisioni e soluzioni già condivise nel l'incontro del 4 novembre (due mesi fa) sulla fattibilità delle procedure di trasloco concordate".

"Quindi - ribadisce Febbo - sia ben chiaro come per Vasto la Regione Abruzzo stia lavorando per non chiudere proprio nulla ma creare un polo di promozione culturale efficiente, con un ruolo e compiti ben definiti, che interesserebbe e coinvolgerebbe l’intera cittadinanza di Vasto e del comprensorio".

"Capisco - conclude Febbo - come Giuseppe Forte e Luciano Lapenna lavorino entrambi per ottenere la candidatura a sindaco ma devono trovare argomenti seri e veri prima di rilasciare notizie totalmente false e, peggio ancora, dimostrando di non conoscere ciò che il loro sindaco ha già condiviso da tempo con i funzionari e uffici dell"Ente Regione".