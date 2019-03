BENI CULTURALI: OK A FONDI RESTAURO PER LA FIGLIA DI IORIO E ALTRI CAPOLAVORI

Pubblicazione: 07 marzo 2019 alle ore 14:32

PESCARA - Grazie a risorse liberate dalla riduzione di interventi del Programma triennale dei lavori pubblici 2017-2019, come stabilito nel decreto di rimodulazione del ministero dei Beni e delle attività culturali del 7 febbraio scorso, saranno effettuati restauri su alcuni dipinti custoditi in Abruzzo, su proposta della Soprintendente Rosaria Mencarelli.

A seguire le opere e relativi importi.

40 mila euro per la tela "La Figlia di Iorio" di Francesco Paolo Michetti nel Palazzo della Provincia di Pescara;

45 mila per "Episodi della vita di San Domenico", olio su tela, Cappella del SS.mo Rosario della Chiesa di S.Giovanni Battista a Castel di Sangro (L'Aquila);

35 mila per il Polittico di Jacobello del Fiore nella Cattedrale di S.Maria Assunta di Teramo;

30 mila per il Polittico di Andrea De Litio nella Chiesa di S. Silvestro in Mutignano, frazione di Pineto (Teramo).

Diecimila euro saranno destinati all'acquisto di materiali per il laboratorio della Soprintendenza per indagini diagnostiche e restauri da eseguirsi in economia.