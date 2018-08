BELLEZZA: LA 24 ENNE DI CHIETI

ANTONELLA GRAZIANI

INCORONATA MISS ABRUZZO

Pubblicazione: 27 agosto 2018 alle ore 14:58

ROCCARASO - E’ Antonella Graziani Miss Abruzzo 2018. La 24enne, originaria di Chieti, e parteciperà alla prefinale di Miss Italia in programma a Jesolo dal 3 all’8 settembre.

L’elezione della reginetta d’Abruzzo si è tenuta a Roccaraso in piazza Leone, alla presenza di Alice Rachele Arlanch, miss Italia 2017. La serata è stata presentata dall’attrice Monica Riva con Marco Zingaretti. A presiedere la giuria c’era Daniela Cipriani, assessore al turismo del Comune di Roccaraso. Miss Abruzzo è stata incoronata dal sindaco Francesco Di Donato.

Capelli castani, occhi azzurri, 172 centimetri di altezza; laureata come tecnico di radiologia e specializzata in scienze diagnostiche, Antonella lavora ad Alba Adriatica presso un centro radiologico, ama la buona cucina e i balli caraibici e non nasconde il suo sogno di lavorare nel mondo dello spettacolo.

Al concorso nazionale di bellezza rappresenterà l’Abruzzo insieme ad altre 8 finaliste: Sara De Angelis, 21 anni di Teramo (miss riviera Abruzzo), Claudia Motta, 18 anni di Velletri (miss cinema Abruzzo), Alisia Caporale, 21 anni di Chieti (miss Equilibra Abruzzo), Michela Roselli, 19 anni di Crecchio, (miss sport Abruzzo), Ylenia Lazari, 19 anni di Lanciano, (miss Miluna Abruzzo), Ilenia Memmo, 19 anni di Lanciano, (miss Rocchetta Abruzzo), Alice Staffilano, 18 anni di Giulianova, (miss sorriso Abruzzo) ed Erika Nicolosi, 22 anni di Catania (miss eleganza Abruzzo).