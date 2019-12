BELLANTE SI TRASFORMA NEL ''BORGO DI BABBO NATALE'', TUTTI GLI APPUNTAMENTI

Pubblicazione: 12 dicembre 2019 alle ore 12:15

BELLANTE - Tutto pronto a Ripattoni per la tradizionale apertura de “Il Borgo di Babbo Natale” che nel week-end del 14 e 15 dicembre e nei giorni prenatalizi dal 20 al 23 dicembre ospiterà il magico villaggio tematico con il suo mega Alberone, il mercatino artigianale, i laboratori creativi e tanti spettacoli per far assaporare la vera magia del Natale a grandi e piccini. La kermesse, giunta ormai alla sua quarta edizione, vedrà nuovamente Ripattoni, borgo d’arte e cultura, trasformarsi magicamente in un villaggio da favola pronto a trasportare i visitatori in un’ambientazione a tema con tantissime attrazioni per famiglie e bambini.

L’evento, organizzato come ogni anno dall’omonima associazione, con il patrocinio del Comune di Bellante (Teramo) e del BIM di Teramo, è diventato uno degli appuntamenti clou delle festività natalizie in tutto l’Abruzzo, ma non solo. Nella piazza del borgo medievale sarà allestita un’area di circa 600 metri quadri, con il villaggio di Babbo Natale, con tanto di elfi con le loro casette, la fattoria degli animali ed il mega Alberone.

Nel campo sportivo sovrastante l’area del villaggio, inoltre, tante attrazioni: laboratori creativi, musica e spettacoli gratuiti per i bambini. Poi ampio spazio all’enogastronomia dell’entroterra con l’area enogastronomica con le cucine aperte di “Calici&Sapori”.

Saranno presenti infine tendoni riscaldati dove mangiare e svolgere diverse attività in caso di tempo avverso. “Come ogni anno non possiamo che ringraziare l’Associazione “Il Borgo di Babbo Natale”, il suo presidente, Vincenzo Pallini, e quanti si adoperano per creare questo magico villaggio che, in pochi anni, è diventata una vera e propria attrazione capace di richiamare appassionati, famiglie e tanti curiosi” dichiara il sindaco di Bellante, Giovanni Melchiorre, a nome dell’Amministrazione.

“Ovviamente non possiamo che invitare tutti a venirci a 2 trovare ed a gustare, anche quest’anno, la magica atmosfera natalizia che questa kermesse da creare”.

Il programma prevede sabato 14 dicembre, dalle ore 17:00, l’inaugurazione del Villaggio con la Gran Parata degli artisti di strada. Alle ore 18:00 l’apertura degli stand “Calici & Sapori”. Alle ore 18:30 S. Messa nella Chiesa di San Giustino. Alle ore 21:00 Dj Set nel Tendone sonoro.

Domenica 15 dicembre, dalle ore 11:00, apertura del Villaggio e degli stand “Calici & Sapori”. Ore 11:00 Laboratorio Creativo. Ore 13:00 pranzo e intrattenimento per bambini. Ore 15:30 Laboratorio Creativo. Ore 18:00 Spettacoli Fantasmagorici e Truccabimbi. Ore 20:30 musica nel tendone sonoro. Venerdì 20 dicembre, ore 17:30, apertura del Villaggio e degli stand “Calici & Sapori”. Ore 18:00 Spettacolo di Danza. Ore 20:00 Spettacolo di Magia. Ore 21:00 musica nel tendone sonoro. Sabato 21 dicembre, dalle ore 11:00, apertura del Villaggio e degli stand “Calici & Sapori”.

Ore 11:00 Laboratorio Creativo. Ore 13:00 pranzo e intrattenimento per bambini. Ore 15:30 Laboratorio Creativo. Ore 18:00 Spettacolo burattini, zampognari e truccabimbi. Ore 21:00 Dj Set nel tendone sonoro. Domenica 22 dicembre, dalle ore 11:00, apertura del Villaggio e degli stand “Calici & Sapori”.

Ore 11:00 Laboratorio Creativo. Ore 13:00 pranzo e intrattenimento per bambini. Ore 15:30 Laboratorio Creativo. Ore 18:00 Spettacolo di magia Christmas Party. Ore 21:00 musica nel tendone sonoro. Lunedì 23 dicembre, dalle ore 17:30, apertura del Villaggio e degli stand “Calici & Sapori”.

Ore 18:00 Spettacolo “La Rue”. Ore 21:00 musica nel tendone sonoro. Nei giorni dell’evento i bimbi potranno spedire la loro letterina a Babbo Natale nella Casetta degli elfi posizionata all’interno del Borgo. Il villaggio e tutte le attività sono ad ingresso gratuito e si svolgono al coperto, all’interno di una tensostruttura riscaldata.

Come da tradizione lunedì 24 dicembre Babbo Natale, a bordo della sua slitta scintillante e circondato dai suoi elfi, inizierà la distribuzione dei regali ai bambini che hanno scritto ed imbucato la letterina nelle cassette magiche.

Questo il suo itinerario: Selva Piana (ore 16), Molino San Nicola (ore 17), Bellante Stazione (ore 17.30), Villa Rasicci (ore 18), Bellante Paese (ore 18.30) e gran finale a Ripattoni (ore 21:00). Il magazzino dei regali sarà aperto il 23 dicembre dalle ore 9:00 alle ore 13:00 (per info elfo magazziniere 392/0074866).