BED & BREAKFAST: GIUNTA APPROVA SEMPLIFICAZIONE IN ABRUZZO

Pubblicazione: 03 giugno 2019 alle ore 20:06

PESCARA - Tra gli altri provvedimenti approvati nell'odierna seduta: atto di indirizzo per la somministrazione della prima colazione nelle strutture ricettive turistiche di Bed&Breakfast in sostituzione dell'atto di indirizzo approvato nel dicembre 2018; approvazione dello schema di accordo negoziale e tetti massima di spesa riguardo alle linee negoziali per la regolamentazione dei rapporti in materia di prestazioni erogate dalla Rete Termale privata accreditata per l'annualità 2019.

La Giunta, anche sulla base di quanto rappresentato dai titolari dei B&B nel corso di una riunione dello scorso aprile, ha modificato l'atto di indirizzo nel senso di una maggiore semplificazione delle procedure per la redazione del documento di autocontrollo, previsto dal regolamento numero 852/2004/CE, nonché al fine di fornire ulteriori operazioni indicative per la corretta applicazione del medesimo documento.

La terza delibera approvata si riferisce all'avvio del procedimento di negoziazione con le strutture accreditate per l'erogazione delle prestazioni termali che, nell'ambito dei Livelli Essenziali di Assistenza (Lea), vengono poste tra quelle riconoscibili a carico del Servizio Sanitario nazionale.