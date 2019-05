BCC SANGRO TEATINA: VIA LIBERA AL BILANCIO, INDICATORI IN CRESCITA, ''BANCA PROTAGONISTA DEL TERRITORIO''

Pubblicazione: 05 maggio 2019 alle ore 15:03

ATESSA - La Bcc Sangro Teatina archivia un 2018 più che positivo, con tutti i principali indicatori con il segno “più” e un utile di esercizio di 1,2 milioni di euro.

Il via libera al bilancio consuntivo è stato dato questa mattina ad Atessa (Chieti), nel corso dell’annuale assemblea ordinaria dei soci che si è svolta nella splendida cornice del teatro comunale “Antonio Di Jorio”.

Questi, nel dettaglio, i numeri della più antica banca di credito cooperativa abruzzese e molisana che al 31 dicembre 2018 conta 3.892 soci e oltre 20 mila clienti: molto alti gli indicatori della solidità bancaria, con il Cet1 capital ratio al 15,86 per cento (minimo richiesto 6,70 per cento), il Tier1 capital ratio al 15,86 per cento (minimo richiesto 8,30 per cento) e il Total capital Ratio al 15,86 per cento (minimo richiesto 10,45 per cento).

La copertura dei crediti deteriorati è pari al 54,80 per cento a fronte di una media del gruppo Cassa Centrale Banca del 52,40 per cento, mentre quella dei crediti in sofferenza è del 75,45 per cento (la media del gruppo Cassa Centrale Banca è del 64,8 per cento). Scende inoltre il cost income, che indica il rapporto tra costi gestionali e margini di intermediazione, passando dal 69.5 per cento dal 77.1 per cento del 2017 (la media del gruppo Cassa Centrale Banca si attesta al 68.2 per cento).

La raccolta totale ammonta a fine anno a 357 milioni di euro.

Gli impieghi sono saliti a circa 215 milioni di euro, un dato che testimonia che nel corso del 2018 Bcc Sangro Teatina ha continuato a sostenere la crescita dell’economia locale. Il totale dei mezzi amministrati dalla banca ha superato i 572 milioni di euro mentre il rapporto impieghi/raccolta diretta è al 59,28 per cento.

Al risultato positivo si accompagna un netto rafforzamento dei principali indici patrimoniali, che stanno a significare una maggiore solidità e solvibilità dell’istituto e che sono il frutto di una politica prudente e lungimirante portata avanti dai vertici aziendali.

Infine, la vocazione territoriale della banca ha trovato giusta concretizzazione anche nei tanti interventi realizzati di beneficienza e sponsorizzazioni di iniziative di rilevanza sociale, per un totale di oltre 150 mila euro.

“Questi numeri – hanno commentato Vincenzo Pachioli e Fabrizio Di Marco, rispettivamente presidente e direttore generale Bcc Sangro Teatina - sono da ritenersi straordinari e sono motivo di orgoglio non solo come performance assoluta ma soprattutto se relazionati al momento di grande incertezza economica dell’intero paese e del mezzogiorno in particolare, che fa fatica a ripartire e che in questo decennio ha perso altri istituti bancari e le quattro casse di risparmio dell’Abruzzo. Siamo orgogliosi pertanto di essere considerati una “buona pratica” all’interno del credito cooperativo portando avanti un modello di Bcc innovativo, che in questi dieci anni di crisi economica è riuscito ad avere indicatori economici sempre in crescita, applicando sempre una sana e prudente gestione, riuscendo a svolgere un ruolo di sostegno all’economia locale formata da piccole e medie imprese, famiglie, start up, giovani, innescando un processo di sviluppo economico virtuoso. I risultati positivi dimostrano che le scelte fatte sono state più che lungimiranti in linea con le previsioni di pianificazione strategica formulate. La soddisfazione più grande è constatare come il territorio continua a darci fiducia e ne è dimostrazione che il trend dello scorso anno è confermato anche dai numeri di questi primi mesi del 2019. Fiducia che noi ripaghiamo mettendo le nostre risorse al servizio dell’economia reale e delle famiglie. Un risultato che va attribuito anche ad una squadra di collaboratori compatta e motivata che interpreta bene il ruolo di banca locale. Uno speciale grazie va a loro che quotidianamente lavorano per il bene dei clienti, dei soci e delle realtà produttive delle nostre comunità. L’esercizio 2018 ha mostrato i frutti dell’intenso lavoro svolto dalla banca negli ultimi anni e che ha posto le basi per preparare la banca ad accedere al meglio alla sua nuova configurazione. L’ingresso all’interno del gruppo cooperativo Cassa Centrale Banca Credito Cooperativo Italiano consentirà alla nostra banca di competere in maniera efficace alla crescente pressione del settore bancario, all’interno di una rete nazionale e con l’ulteriore vantaggio della personalizzazione e della vicinanza che solo la relazione personale diretta e la profonda conoscenza del territorio consentono di sviluppare. La “nostra“ banca avrà sempre più una responsabilità ed un ruolo importante nello sviluppo dell’Abruzzo e del Molise”.

Come tradizione, nel corso della mattinata si è svolto il Cerimoniale del Valori.

Nel dettaglio, ecco le persone premiate.

Premi allo Studio: Giulia Donatelli, laurea magistrale Accademia delle Belle Arti, Nicola Andrea Annecchini, laurea magistrale in Fisioterapia, Camilla Canuto, laurea magistrale in International Touring and Destination Management, Angela Colacillo, diploma in Amministrazione, finanza e marketing, Ludovica D’Urbano, laura magistrale in Chimica e tecniche farmaceutiche, Brigitte Di Domenica, laurea magistrale in Psicologia clinica e della salute, Riccardo Di Sario, laurea in Medicina e Chirurgia, Laura Fioriti, laurea in Infermieristica, Margherita Gentile, laurea in Tecniche di laboratorio biomedico, Annamaria Giuliano, laurea in Scienze e tecniche psicologiche, Leo Macrellino, laurea magistrale in Chimica e tecnologia farmaceutica, Maddalena Macrellino, laurea in Economia e management, Veronica Masciotra, laurea in Tecniche audioprotesiche, Vincenzo Micaletti, laurea in Lettere, Marco Montechiaro, diploma Liceo scientifico, Lorenzo Natale, laurea magistrale in Ingegneria chimica e dei processi sostenibili, Saverio Antonio Occhionero diploma Itse Amministrazione finanza e marketing, Christian Pannunzio, laurea magistrale in Economia e commercio, Martina Primomo, laurea magistrale in Management, Giulia Sciartilli, laurea in Linguaggio dei media, Anita Taddeo, diploma in Amministrazione, finanza e marketing, Toni Tatangelo, laurea in Attività motorie e sportive, Valerio Zizi, laurea magistrale in Architettura.

Il Bonus Bebè è andato ai piccoli Isabel Busico, Regina Corazzari, Cristina Di Giacomo, Benedetta Mazzocchi, Francesco Scalella, Emma D'Onofrio, Gianlorenzo D'Alò, Damiano Marini, Irene Marcovecchio, Nicola Pio Masciotra, Daniele Amicone, Primiterra Benedetta, Riccardo Belpulsi, Vittoria Ciarfeo, Sveva Santovito, Federica Strano, Ambra Lamponi, Gregorio Quaresima, Vincenzo Cinalli, Stefano Mangione.

Consegnati, infine, i riconoscimenti ai dipendenti della banca da più di venticinque anni: Rosanna Tano, Tiziana Rocco e Vincenzo Menna.