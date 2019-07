BASKET: SERIE C SILVER, NBA INGAGGIA LO STATUNITENSE SHAWN SHELTON

Pubblicazione: 12 luglio 2019 alle ore 13:37

L'AQUILA - Inizia con un grande colpo il mercato estivo del Nuovo Basket Aquilano in vista del prossimo Campionato Interregionale di Serie C Silver che coinvolgerà l’Abruzzo, le Marche, il Molise e l’Umbria. Il club del PalaAngeli ha firmato ieri Shawn Shelton, ala forte/centro statunitense di passaporto inglese, alto 2 metri, con peso di 95 chili, reduce da una stagione nella Serie A in Inghiletrra (la Bbl, la Premier League d’oltremanica) con i Plymouth Raiders.

È quanto si legge in una nota dell'Asd Nuovo Basket Aquilano Scuola Minibasket L’Aquila.

helton è nato il 10 luglio 1995 ad Hartford nel Connecticut e nei suoi 4 anni di College ha avuto importanti trascorsi prima nella Division III della Ncaa al Dean College di Franklin, Massachusetts e poi nella Division II con la Eastern New Mexico University, dalla quale è uscito nell’estate del 2018 per approdare in Inghilterra, dopo aver anche partecipato, seppur non scelto, al Draft Nba di quell’anno.

Un arrivo che porta entusiasmo nel club di Roberto e Paolo Nardecchia e che consegna al nuovo coach uruguaiano Marcelo Zubiran un elemento di grande impatto e spettacolo per tutti gli appassionati aquilani, in attesa del secondo inserimento comunitario che è in dirittura d’arrivo.

Un Nuovo Basket Aquilano che come sempre avrà in larga maggioranza nel roster elementi tutti provenienti da un Settore Giovanile che di anno in anno si impone non solo a livello regionale per la bontà del lavoro svolto e che nella passata stagione ha portato in città due titoli regionali assoluti con un secondo posto, un terzo ed un quarto nelle cinque categorie maschili disputate in Abruzzo.

Nella prossima settimana, inoltre, verranno presentati altri due elementi di sicure potenzialità che inizieranno il loro percorso universitario in città e che si inseriranno in una rosa che inizierà nei primissimi giorni di settembre il raduno precampionato!