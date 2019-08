BASKET: SERIE C SILVER, NBA CHIUDE ROSTER CON ALTRI TRE ATLETI DALLA SUA ''CANTERA''

Pubblicazione: 27 agosto 2019 alle ore 09:27

L'AQUILA - Il Nuovo Basket Aquilano chiude il roster della propria formazione che sarà impegnata per il sesto anno consecutivo in Serie C Silver e lo fa inserendo altri tre giovani elementi aquilani dal proprio fertilissimo Settore Giovanile! Faranno parte della rosa, infatti, altri tre ragazzi che hanno indossato la canottiera del team del PalaAngeli fin dai Pulcini del Minibasket: si tratta di Ioannis Lioudakis, ala- forte di 1,93 cm. classe 2000; Daniele Aristotile, play-maker di 1,75 cm. classe 2001 e Niccolò Nardecchia, ala-forte di 1,92 cm, classe 2002.

I tre atleti, si legge in una nota del Nba, completano un roster come sempre molto giovane e composto da ben 9 elementi su 13 nativi del capoluogo, ben otto prodotti della cantera della società di Roberto e Paolo Nardecchia, che si integreranno con lo statunitense Shawn Shelton, l’argentino Ignacio Tourn, l’ischitano Antonio Rizzotto ed il termolese Giuseppe Oriente: un mix di atletismo, entusiasmo, capacità tecniche e volontà che sarà a disposizione dal raduno del 3 Settembre al PalaAngeli del nuovo coach uruguaiano Marcelo Zubiran, dell’assistente Luigi De Laurentiis (nuovo anche lui e reduce da incarichi dirigenziali federali regionali e con il Tasp Teramo) e del preparatore atletico Cristian Berardi.

Un Nuovo Basket Aquilano che partirà con l’ambizione di fare meglio della già buona stagione passata e che si propone di continuare a portare con orgoglio il nome della pallacanestro aquilana sui parquet d’Abruzzo e Molise.