BASKET: SERIE C SILVER: INCONTRO DI CARTELLO AL PALAANGELI, NBA RICEVE L'OLIMPIA MOSCIANO

Pubblicazione: 09 novembre 2019 alle ore 16:15

L'AQUILA - Incontro di cartello al PalaAngeli domani, per la sesta giornata del Campionato di Serie C Silver Abruzzo-Molise.

Il Nuovo Basket Aquilano riceverà alle ore 18, l’Olimpia Mosciano, una delle favorite per la vittoria finale e finalista playoffs nella passata edizione del torneo, sconfitta solo in gara 5 dal vasto Basket poi passato nella categoria superiore.

È quanto si legge in una nota della società sportiva aquilana.

I ragazzi del Nuovo Basket Aquilano affronteranno l’importante impegno ancora con problemi di infermeria, per l’assenza di Fabio Foresta, ancora alle prese da un affaticamento tendineo al ginocchio, mai ragazzi di coach Zubiran cercheranno di tornare alla vittoria che manca da due domeniche e, soprattutto, proveranno a trovare quell’insieme di squadra che potrebbe far fare loro quel salto di qualità auspicato da tutti gli appassionati e necessario per tornare a contatto con le prime posizioni in un torneo che, come nelle previsioni, si sta rivelando di altissimo livello e spettacolarità.

Per i tantissimi tifosi che ogni domenica affollano le tribune del PalaAngeli sarà l’occasione ancora una volta per godere di uno spettacolo cestistico di pregevole fattura e per vedere in campo tanti giovani elementi aquilani che la società di Roberto e Poalo Nardecchia riesce a lanciare ogni anno sul palcoscenico seniores direttamente dal floridissimo Settore Giovanile e Minibasket, un vivaio che anche quest’anno è partito alla grande, con le formazioni Under 18, Under 16 e Under 15 in testa nei rispettivi Campionati Abruzzesi e con l’Under 13 fresca vincitrice ad Acquasparta del Memorial Loffredi.