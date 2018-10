BASKET: SERIE C SILVER, GRANDE ATTESA PER IL MATCH NBA-PORTO SAN GIORGIO AL PALANGELI

Pubblicazione: 13 ottobre 2018 alle ore 13:50

L'AQUILA - Tutto pronto e grande attesa nell’ambiente cestistico e sportivo cittadino per l’esordio stagionale al PalaAngeli del Nuovo Basket Aquilano, impegnato per la quinta stagione consecutiva a rappresentare la città e la provincia nel difficile Campionato di Serie C Silver che quest’anno vedrà raggruppate ben quattro regioni (Abruzzo, Marche, Molise ed Umbria) divise in due gironi che si uniranno nella seconda fase per la disputa dei playoffs promozione o dei playout retrocessione.

Il team aquilano, allenato da Titti Stama, è reduce dall’importante vittoria esterna nella prima giornata, ottenuta sabato sul campo del Pineto Basket, ed ospiterà oggi alle 18 nel Palasport di Sant’Elia i marchigiani del Porto San Giorgio, società di grande tradizione cestistica nazionale, con un passato importante in serie superiori, anche nel campionato di serie A2.

Sarà la prima occasione per il pubblico che da sempre riempie le tribune del PalaAngeli di vedere all’opera una squadra costruita come sempre sulla gioventù dei tantissimi elementi usciti dal florido Settore Giovanile (due Finali Nazionali anche nella passata stagione) e della Scuola Minibasket L’Aquila, con l’inserimento per questo campionato di due ragazzi dalla Lituania, Rokas Pocius e Matas Budrys, alloggiati nella foresteria del club, che già all’esordio hanno dimostrato il loro valore, con Budrys che insieme al talento aquilano Giulio Antonini è già nella top five della classifica marcatori del Campionato dopo la prima giornata.