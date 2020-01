BARRIERE A14: VICEPRESIDENTE REGIONE MARCHE, ''SITUAZIONE INSOSTENIBILE''

Pubblicazione: 24 gennaio 2020 alle ore 18:44

ANCONA - "La situazione della A14 che ho denunciato ad Autostrade già dagli inizi di giugno è insostenibile. La chiusura dei caselli, oltre ai disagi agli autotrasportatori e automobilisti, sta creando e rischia di creare in futuro gravi danni economici ad altri settori importanti come il commercio e turismo. Mi preoccupa soprattutto il problema della pubblica incolumità legata alla maggiore probabilità di incidenti. La vita dei cittadini e l'economia non possono essere condizionate da azioni di ispezioni ordinarie. L'incubo che sono costretti a vivere i cittadini marchigiani ed abruzzesi conferma, qualora fosse necessario, l'urgenza di provvedere alla realizzazione della terza corsia sulla A14 rinviata per miopie politiche già troppe volte".

Così in una nota la vicepresidente della Regione Marche Anna Casini.