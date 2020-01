BARRIERE A14: TRATTO CHIUSO A GROTTAMMARE, CODE IN USCITA E SU STATALE

Pubblicazione: 24 gennaio 2020 alle ore 18:49

CITTA' SANT'ANGELO - Oltre tre chilometri di coda sull'autostrada A14, in direzione Sud, in uscita a Grottammare a causa della chiusura del tratto compreso tra Grottammare e Val Vibrata per delle ispezioni di Aspi all'interno della galleria Colle di Marzio, in corrispondenza del km 313, al confine tra Marche e Abruzzo.

Di conseguenza si registrano traffico e rallentamenti anche sulla viabilità ordinaria nella zona. Le ispezioni ordinarie erano state condotte nel corso della notte.

All'esito delle stesse si è deciso di programmare ulteriori indagini strumentali, con l'intervento di personale specializzato appositamente arrivato in zona.

Le limitazioni già presenti sul tratto disposte dall'autorità giudiziaria non hanno consentito di adottare deviazioni di corsia sulla carreggiata opposta per la riapertura del tratto.

Monitora la situazione viabilità il Centro operativo autostradale (Coa) di Città Sant'Angelo.