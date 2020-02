BARRIERE A14: MARSILIO, ''NECESSARIA TERZA CORSIA''

Pubblicazione: 17 febbraio 2020 alle ore 18:41

PINETO - "Ho scritto più volte ai rappresentanti di Autostrade per l'Italia per progettare e mettere in cantiere finalmente la terza corsia sulla A14 nel tratto abruzzese perché quello che è accaduto ha dimostrato la fragilità di questa infrastruttura. Quando chiesi di pensare alla terza corsia mi fu risposto che non c'era traffico sufficiente per motivare un investimento del genere, ma credo che invece anche il ministro oggi abbia potuto vedere una autostrada tutt'altro che vuota".

Così il presidente della Regione Abruzzo Marco Marsilio, nel corso dell'incontro con il ministro Paola De Micheli a Villa Filiani di Pineto (Teramo), per parlare dei problemi della SS 16.

"Non capisco perché la terza corsia debba fermarsi a Porto Sant'Elpidio (Fermo), avendo visto in questi mesi i problemi che ci sono stati nel collegare Marche e Puglia, attraverso l'Abruzzo. Basta vedere ogni giorno quanti km di code e incolonnamenti si formano, e allora perché non pensare di provvedere alla progettazione della terza corsia".

"Credo che ora, dopo venti anni, sia arrivato anche il turno dell'Abruzzo e che debba riprendere la costruzione della terza corsia, e che una volta terminata l'emergenza cantieri, barriere e Cerrano, si possa aprire un tavolo con tutte le regioni interessate, il Mit e Autostrade, e avendo sentito dal ministro che questo tavolo verrà convocato presto, sono soddisfatto perché dopo lustri che questo tema non è stato mai affrontato, ora c'è qualcuno che lo ha sollevato è un Ministero che ha avuto la sensibilità di capire che non era una richiesta balzana, ma normale", ha concluso Marsilio.