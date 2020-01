BARRIERE A14: ASPI, ''LAVOREREMO PER RIQUALIFICARE STATALE 16''

Pubblicazione: 23 gennaio 2020 alle ore 16:55

PESCARA - "Vogliamo supportare i Comuni di Silvi (Teramo) e Città Sant'Angelo (Pescara) nelle attività di riqualifica e pavimentazione delle tratte di loro competenza della strada statale 16.

Le attività potranno essere svolte non appena il traffico pesante potrà transitare nuovamente sul viadotto Cerrano".

Lo ha detto il direttore di Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia, Marco Perna, nel corso della maxi vertice che si è svolto in Regione sulla questione dell'autostrada A14.

"Negli scorsi giorni i nostri tecnici, insieme a quelli delle due amministrazioni comunali, hanno effettuato i primi sopralluoghi congiunti. Grazie alla società Pavimental, che fa parte del nostro stesso Gruppo, potremo attivarci in tempi rapidi, così come abbiamo già condiviso con i sindaci dei due Comuni, quando abbiamo fatto loro proposta", ha aggiunto Perna nel corso dell'incontro, convocato dal presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, per fare il punto sulle criticità conseguenti all'interdizione ai mezzi pesanti della A14, nel tratto tra Pescara Nord e Atri Pineto, su disposizione del gip di Avellino, e ai successivi problemi sulla viabilità ordinaria.

La statale 16, letteralmente invasa dai Tir - secondo le stime vi transitano fino a cinquemila mezzi pesanti al giorno - ha fortemente risentito del caos che si è creato dopo lo stop ai mezzi pesanti sulla A14.

Tombini che cedono e tubature dell'acqua esplose sono solo alcune delle conseguenze registrate in queste settimane, con tutto ciò che ne è conseguito dal punto di vista della viabilità, già fortemente compromessa.

Proprio per questo Marsilio aveva chiesto ad Anas di farsi carico della strada statale. Autostrade per l'Italia, invece, di sua iniziativa si è messa a disposizione per la riqualifica e pavimentazione.

A conclusione del vertice a porte chiuse anche il governatore ha confermato che "sia Autostrade per l'Italia sia Anas hanno dato garanzie sul ripristino del manto stradale".