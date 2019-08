BARREA: INAUGURATO IL CENTRO PER LE ATTIVITA' ACQUATICHE

Pubblicazione: 07 agosto 2019 alle ore 13:52

BARREA - Grande festa per l'inaugurazione della struttura che ospita il Centro Attività Acquatiche a Barrea (L'Aquila).

Sabato 3 agosto per sottolineare l'importanza dell'evento, l'amministrazione comunale ha organizzato una serie di manifestaizoni che, per tutto il giorno, hanno fatto da cornice all'inaugurazione della struttura.

I festeggiamenti sono iniziati alle ore 10 proprio in riva al lago di Barrea, in località Convento, dove è situato l'immobile dedicato alle attività acquatiche.

A fare gli onori di casa il sindaco di Barrea Andrea Scarnecchia che, nel suo intervento, ha ricordato i numerosi step superati per riuscire a rendere il lago naviganile e balneabile, così da consentire la fruizione del bacino artificiale alle discipline della canoa e del canottaggio.

In un passaggio si è soffermato sull'importanza di aver avuto le Fiamme Gialle come prima società sportiva a utilizzare la struttura e ha illustrato come le stesse sono state determinanti per rendere il Centro per le Attività Acquatiche operativo.

Come segno tangibile di un lavoro di squadra che ha portato a rendere il lago di Barrea idoneo alle attività sportive acquatiche sono intervenuti il vice Presidente del Parco Nazionale del l'Abruzzo, Lazio e Molise, Augusto Barile, il presidente della Comunità del Parco, Antonio Di Santo, il comandante dell'ufficio territoriale dei Carabinieri per la bio diversità, colonnello Luciano Sammarone, e il comandante del III Nucleo Atleti Fiamme Gialle di Sabaudia, il capitano Danilo Cassoni.

Dopo il taglio del nastro le Fiamme Gialle hanno dato la possibilità, ai ragazzi dello Sci Club Barrea e alle tante persone intervenute, di uscire in canoa e navigare per la prima volta sul loro lago.

Nel pomeriggio i festeggiamenti sono continuati nel centro di Barrea, in Piazza Mammarino, con il personale del III Nucleo Atleti che ha allestito un gazebo sotto il quale sono state organizzate delle mini gare, sulla distanza dei 100 metri, con i simulatori di vogata.

A conclusione della giornata dedicata all'inaugurazione del Centro per le Attività Acquatiche, in prima serata, nel Castello monumentale di Barrea è stato organizzato un concerto di musica classica con la band Histérico Duo.