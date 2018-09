BARISCIANO: MISURE A SOSTEGNO E TIROCINI PER IL REDDITO D'INCLUSIONE

Pubblicazione: 05 settembre 2018 alle ore 12:54

BARISCIANO - Novità per i residenti nei comuni dell’ambito distrettuale sociale numero 5 montagne dell’Aquila.

L’Ente ha da poco pubblicato tre avvisi per cercare fornitori, offrire la possibilità di fare tirocini ai possessori di carta del reddito d’inclusione e misure di sostegno per le famiglie interessate al "Dopo di Noi".

"Si tratta di tre azioni destinate a potenziare la possibilità di avere degli aiuti da parte dei servizi sociali - afferma Paolo Federico commissario della Comunità Montana Montagna dell’Aquila di Barisciano e sindaco del comune di Navelli sede dell’ambito sociale - nel dettaglio il primo avviso per i fornitori consente alle ditte e possessori di attività commerciali a vario titolo, di presentare la propria candidatura e dirsi disponibili ad accettare tirocinanti nelle loro attività".

"Quest’ultimi - ricorda - riguardano sia le persone che hanno già aderito al progetto Abruzzo Include, sia i titolari della carta del reddito d’inclusione. Inoltre, proprio per i titolari di carta Rei /Sia sono disponibili domande per accedere a 4 posti di tirocinio per sei mesi. Mentre per il dopo di noi sono circa 4 i nuclei familiari che potranno accedere alla misure di sostegno".

Soddisfazione per le nuove opportunità è stata espressa anche da Giovannino Anastasio sindaco di Pizzoli e coordinatore dei primi cittadini dell’ambito distrettuale sociale numero 5.

In particolare, le scadenze per presentare domanda e partecipare al bando "Dopo di Noi" e per essere inseriti nell’elenco fornitori è stata fissata al 15 settembre, mentre il 25 settembre scadrà la domanda per accedere ai tirocini per i possessori di carta Rei/Sia.

Per avere maggiori informazioni, gli interessati, possono consultare i bandi nelle sedi dei 42 comuni di riferimento dell’ambito distrettuale sociale dove sono anche disponibili i modelli da compilare.

Oppure contattando i servizi sociali del comune di residenza.