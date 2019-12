BANDO SPORT E PERIFERIE: ASSEGNATI DUE PROGETTI ALL'ABRUZZO

Pubblicazione: 18 dicembre 2019 alle ore 13:23

ROMA - L'Abruzzo si è visto assegnare due bandi per impianti sportivi.

Lo ha comunicato il presidente della Regione Marco Marsilio a margine della Conferenza delle Regioni.

Si tratta nello specifico di circa 645 mila euro. Per S.Valentino Abruzzo Citeriore (Pescara) si tratta dei lavori per il campo sportivo e il bocciodromo. Per quanto riguarda invece Pianella (Pescara) il bando è stato vinto sempre per il campo sportivo.