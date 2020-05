BANDA LARGA: ITALIA A 2 VELOCITA', IN ABRUZZO 84% DELLE FAMIGLIE HA CONNESSIONE VELOCE

Pubblicazione: 03 maggio 2020 alle ore 07:00

BRUXELLES - La Sicilia solo un po' meglio della Bulgaria, la provincia autonoma di Trento al livello di metropoli come Vienna: è' la fotografia dell'Italia a due velocità per le connessioni a banda larga che emerge dai dati 2019 di Eurostat raccolti a livello regionale nell'Ue e in Svizzera, Turchia, Norvegia e Islanda.

Mediamente, i collegamenti veloci al web raggiungono l'84% dei nuclei famigliari della Penisola, in deciso e progressivo aumento rispetto al 49% del 2010. Ma nel Nord e Centro Italia la percentuale di famiglie che possono beneficiare delle linee a banda larga è saldamente agganciata nella media europea, superiore all'85%, con il Nord Est all'88% e Trento al 91%.

Le regioni del sud Italia, invece, fanno registrare performance tra le più modeste del continente, con la Sicilia al 75% come alcuni territori d'oltremare della Francia tipo Martinica.

La Bulgaria è al 76%. Calabria, Puglia e Molise fanno un po' meglio ma si fermano al 77%, con la Basilicata si sale al 78% e con la Campania al 79%.

Il Piemonte è all'83%, in Abruzzo, Sardegna e Liguria la connessione veloce raggiunge l'84% delle famiglie, nelle regioni del Centro Italia siamo all'86%.

Salendo nello stivale e nella capacità di connessioni si segnalano il caso dell'Emilia-Romagna (88%), oltre al già citato esempio di Trento.