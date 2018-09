BANCO ALIMENTARE: ''ABRUZZESI GENEROSI'', RACCOLTI FONDI PER 250 MILA PASTI

Pubblicazione: 06 settembre 2018 alle ore 10:59

Banco alimentare per giornata mondiale dei poveri

PESCARA - Per il secondo anno consecutivo, "gli abruzzesi si sono dimostrati generosi con chi vive nel bisogno. Grazie alla campagna 'Aggiungi 14 posti a tavola: basta 1 euro', promossa dagli ipermercati Iper, la grande I di Città Sant'Angelo, (Pescara), Colonnella (Teramo) e Ortona (Chieti), dal 6 luglio al 5 agosto sono stati raccolti ben 17 mila e 694 euro, interamente devoluti al Banco Alimentare dell'Abruzzo, la realtà che recupera cibo e lo distribuisce ai poveri mediante un'articolata rete di enti caritatevoli convenzionati".

Lo riferiscono gli organizzatori sottolineando che, "anche grazie alla semplicità del meccanismo, con l'aggiunta di 1 euro al conto della spesa, in tanti hanno contribuito ad un risultato finale che, in termini di cibo, equivale a ben 247 mila e 548 pasti: 1 euro è infatti quanto serve al Banco Alimentare per il recupero e la distribuzione di 7 chili di cibo, equivalenti a 14 pasti (secondo la stima della Fédération Européenne des Banques Alimentaires, 1 pasto corrisponde a 500 grammi di alimenti). Beneficeranno di questo aiuto ben 36 mila persone indigenti, di cui 3 mila e 66 bambini, assistiti quotidianamente dal Banco Alimentare dell'Abruzzo mediante 213 enti convenzionati".

I fondi raccolti sono stati ufficialmente consegnati nella sede del Banco Alimentare dell'Abruzzo, nel corso di una cerimonia alla quale hanno partecipato i direttori dei tre supermercati.

Come nel 2017, anche in questa edizione sono state premiate le tre cassiere che hanno ottenuto i migliori risultati nel corso della campagna.

"Questi fondi - annuncia il presidente del Banco Alimentare dell'Abruzzo, Luigi Nigliato - contribuiranno all'acquisto di alcuni beni strumentali come ad esempio il nuovo camion: si tratta di strumenti indispensabili per la nostra attività, a tutto vantaggio dei tanti poveri della nostra regione. Per questo, ringraziamo di cuore gli amici del gruppo Iper, la grande i che ancora una volta hanno voluto realizzare un'iniziativa sociale tanto semplice quanto coinvolgente".

"La stima e la gratitudine nei loro confronti è davvero grande: così, dal basso e con passione e creatività, si costruisce il bene di tutti. Lieti di poter collaborare con così belle realtà economiche del territorio", conclude.

"I risultati ottenuti in questa seconda edizione della campagna ci riempiono di soddisfazione e gratitudine perché confermano la generosità dei nostri clienti d'Abruzzo e l'efficacia di un'iniziativa in cui abbiamo sempre creduto - afferma il direttore Iper, La grande i di Città Sant'Angelo, Martino Giannubilo - ringraziamo di cuore i nostri clienti e il personale Iper coinvolto attivamente in questa gara di solidarietà".

"Il nostro percorso con il Banco Alimentare Abruzzo, avviato nel 2017, prosegue in una sempre più incisiva collaborazione volta a sensibilizzare il pubblico su emergenze che ci riguardano tutti da vicino, e ad aiutare concretamente e subito chi non ha cibo né mezzi per sostenersi", conclude.