BAMBINI IN OSPEDALE: VOLONTARI ABIO RACCOLGONO FONDI ALL'AQUILONE

Pubblicazione: 22 settembre 2018 alle ore 11:04

L'AQUILA - Sabato 29 settembre i volontari Abio (Associazione bambini in ospedale) porteranno in 150 piazze in tutta Italia il sorriso che ogni giorno - da quarant’anni - regalano ai bambini e agli adolescenti in ospedale.

Quest’anno la Giornata Nazionale Abio sarà una straordinaria occasione per raccontare la nostra storia a misura di bambino - si legge in una nota dell'associazione - Una storia fatta da 5.000 volontari che ogni giorno sono al fianco dei bambini, degli adolescenti in ospedale e delle loro famiglie.

Per tutta la Giornata ai bambini saranno dedicati palloncini, giochi, sorrisi: una vera e propria festa dedicata alla solidarietà e al volontariato. Tutti potranno sostenere Abio e ricevere il simbolo della Giornata, un cestino di ottime pere.

A L’Aquila sarà possibile incontrare i volontari Abio presso il centro commerciale L’Aquilone.

L’iniziativa ha ottenuto il Patrocinio della regione Abruzzo e del Comune di L’Aquila.

Abio L’Aquila vuole inoltre avvertire i cittadini di diffidare di chiunque raccolga fondi in nome di Abio al di fuori della giornata nazionale, che rappresenta l’unica occasione nell’anno durante la quale i volontari chiedono un contributo per le loro iniziative. Si precisa quindi che i volontari di Abio L’Aquila saranno presenti per la raccolta fondi solo presso L’Aquilone e solo sabato 29 settembre; chi venisse raggiunto da altre richieste è pregato di rivolgersi immediatamente alle autorità competenti per non essere vittima di una truffa.