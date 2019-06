BALNEAZIONE PESCARA: ''DA ANALISI ARTA NETTO MIGLIORAMENTO ACQUE''

Pubblicazione: 27 giugno 2019 alle ore 19:20

PESCARA - Le analisi rutinarie del 24 giugno effettuate dall'Agenzia Regionale per la Tutela dell'Ambiente (Arta) nei punti di monitoraggio nella zona antistante "Via Leopardi" e nella zona antistante "Via Galilei" hanno dato esito favorevole, evidenziando un netto miglioramento della qualità delle acque di balneazione.

A comunicarlo, in una nota, l'Ufficio energia e Ambiente del Comune di Pescara.

Una questione che ha tenuto banco diversi giorni, visti i dati poco rassicuranti registrati nelle stesse zone dagli ultimi prelievi Arta.

Nei giorni scorsi la deputata M5S Daniela Torto ha depositato un'interrogazione parlamentare proprio per fare luce sulla balneabilità del tratto di costa pescarese antistante via Leopardi (ex via Balilla).

E dagli uffici del Comune oggi fanno sapere: "Se tali risultati saranno confermati anche per i campionamenti previsti per i primi giorni del mese di luglio, l'Amministrazione potrà chiedere alla Regione Abruzzo-Servizio Opere Marittime la riapertura alla balneazione dei citati tratti di mare".