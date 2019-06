BALL: INCONTRO CON VERTICI AZIENDA, FEBBO, ''TRATTATIVA IN FASE AVANZATA''

Pubblicazione: 06 giugno 2019 alle ore 18:21

SAN MARTINO SULLA MARRUCINA - Si è svolto oggi pomeriggio, presso gli uffici della Regione Abruzzo, un incontro tra l’assessore regionale allo Sviluppo Economico, Mauro Febbo, i vertici locali della Ball Beverage, nelle persone dell’ad Lorenzo Garbellini e l’avvocato Livio Bossotto, oltre che alla presenza del rappresentante della Confindustria, Luca De Lellis ed il sindaco di San Martino Sulla Marrucina, Luciano Giammarino, per la definizione della problematica relativa alla delocalizzazione dell’azienda.

L’azienda sarà liberata delle attrezzature e quindi disponibile dal mese di settembre. Sono in corso trattative in fase avanzata tenute dall’azienda, ma anche altre conosciute dall’assessorato. Si è ribadita la necessità da parte dell’assessore Febbo e del sindaco Giammarino che all’interno della trattativa fosse inserita la ricollocazione del personale messo in esubero.

Le parti hanno confermato la disponibilità e si sono date appuntamento al prossimo incontro la cui data sarà definita in base agli sviluppi delle trattive.