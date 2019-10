BED AND BREAKFAST: TAR SOSPENDE EFFICACIA DECRETO DELLA DISCORDIA

Pubblicazione: 23 ottobre 2019 alle ore 21:34

L'AQUILA - L’associazione Abruzzobnb ha ottenuto oggi dal Tribunale amministrativo regionale, la sospensiva dell’efficacia della Delibera di Giunta Regionale 307 del 2019, sino alla prossima udienza del 20 novembre 2019, decreto che introduceva, alla data del 31 ottobre prossimo, una serie di misure ritenute dal ricorresnte penalizzanti. E che ha innescato un duro scontro con l'assessore regionale al Turismo, Mauro Febbo, di Forza Italia.

"La sospensiva, emessa da Tar Abruzzo, a seguito di ricorso promosso dai nostri legali, - spiega l'associazione - permetterà un maggior approfondimento in merito alle richieste ed ai dubbi sollevati sulla legittimità di quanto contenuto nella DGR 307 del 2019, motivo per il quale è stato presentato ricorso dalla nostra Associazione, che si è vista, purtroppo, costretta ad agire in sede giudiziaria, considerata la totale chiusura da parte degli organi politici regionali di riferimento, rispetto ad una richiesta di concertazione e costituzione di un tavolo tecnico sollecitata dalla Associazione Abruzzo BNB per una effettiva soluzione dei problemi che si riferiscono al settore, dei quali la prima colazione è soltanto l’iceberg di una tematica complessa e necessitante di interventi costruttivi che non si limitino ad una imposizione di direttive prive di confronto, da parte degli organi regionali".

"Riconfermiamo comunque, nuovamente, la nostra volontà e disponibilità per un confronto con le Istituzioni Regionali preposte, con il fine di ottenere una normativa aggiornata e più rispondente al tipo di servizio familiare offerto dai bed and breakfast abruzzesi", conclude la nota.