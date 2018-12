AVEZZANO: STASERA SHOW DI PATTI SMITH ALLA CATTEDRALE DI SAN BARTOLOMEO

Pubblicazione: 11 dicembre 2018 alle ore 18:37

AVEZZANO – Cresce l'attesa ad Avezzano per l'esibizione di Patti Smith, in programma questa sera presso la Cattedrale San Bartolomeo, in occasione del tradizionale “Concerto di Natale, Premio alla carriera Anna Luce” a cura dell’Associazione Culturale Harmonia Nuovissima con la direzione artistica del maestro Massimo Coccia, sostenuta e condivisa dal Comune di Avezzano.

L’evento, di rilevanza nazionale che ha tra le sue caratteristiche la destinazione dei proventi a finalità benefiche e di solidarietà, ha ricevuto più volte il riconoscimento della Regione Abruzzo, quest’anno è salita al primo posto nella classifica degli eventi abruzzesi dell’anno.

Il Premio alla Carriera Anna Luce, che verrà conferito quest’anno alla grande cantautrice e poetessa statunitense Patti Smith, è una scultura dell’artista avezzanese Alberto Cicerone, autore di fonte battesimale, candelabro pasquale e ambone per la Cappella Sistina in Roma.

Quest’anno il contributo derivante dai proventi del 19esimo Concerto di Natale verrà devoluto a due diverse realtà, entrambe impegnate in delicati settori di ambito sociale: Casa Accoglienza Amici dell’Oasi di Madre Clelia, associazione fondata dalle Apostole del Sacro Cuore di Gesù di Avezzano (L'Aquila), per il contrasto alla tratta di esseri umani e l’accoglienza a favore di giovani donne costrette alla prostituzione; Una parte dei proventi andrà anche all’IPAB – Istituto Pubblico di Assistenza e Beneficenza del Comune di Norcia (Perugia), a sostegno di azioni rivolte a giovani e anziani, a seguito del terremoto del 2016.