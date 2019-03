AVEZZANO: RINNOVATA L'IPERCOOP AL CENTRO COMMERCIALE I MARSI

Pubblicazione: 21 marzo 2019 alle ore 13:24

AVEZZANO - Si sono conclusi ieri sera i lavori di ristrutturazione ed ammodernamento dell’Ipercoop di Avezzano, sito all’interno del Centro Commerciale “I Marsi”: questa mattina, all’apertura del negozio, i soci Coop e i clienti hanno trovato ad accoglierli un punto vendita completamente rinnovato ed arricchito nella sua offerta, in linea con le più moderne realtà della grande distribuzione.

A guidarli un percorso di spesa semplice e funzionale con un’offerta completa, ideale sia per la spesa di tutti i giorni sia per gli acquisti “di scorta”, e un’attenzione particolare ai prodotti delle aziende del territorio marsicano.

Le novità sono tangibili appena fatti i primi passi all’interno del centro commerciale: colpisce subito l’insegna che caratterizza il nuovo spazio “Coop Ottica”, un negozio di ottica completo, con personale qualificato, offerte vantaggiose su lenti e montature da sole e da vista delle grandi marche, e tanti servizi gratuiti come test visivi professionali, check up dell’occhiale e pulizia approfondita di lenti e montature con macchine a ultrasuoni.

Da segnalare anche il cambio di posizione e il conseguente ampliamento della parafarmacia “Coop Salute”, che grazie alla nuova collocazione all’ingresso del punto vendita consente ora acquistare direttamente dalla galleria del centro commerciale un vasto assortimento di farmaci e di parafarmaci a prezzi convenienti e trasparenti tutto l’anno.

Altra novità è quella del secondo ingresso che consente di entrare direttamente all’interno della piazza dei freschissimi dell’ipermercato, ora completamente rinnovata.

Nel reparto ortofrutta, dove è possibile trovare una selezione di 8-10 prodotti di stagione a prezzi incredibili tutti i giorni oltre a tanta frutta e verdura fresca rifornita giornalmente, è stata realizzata un’isola interamente dedicata ai prodotti biologici, caratterizzata da un’ampia gamma di frutta e verdura biologica sfusa.

Nel reparto forneria l’arte bianca è “pane quotidiano”: ogni giorno vengono infatti prodotti internamente dagli esperti fornai dell’ipercoop tantissime tipologie di pizze e dorati pani che si aggiungono quelli provenienti dai forni locali. Il tutto ovviamente si aggiunge ad una vasta offerta di dolci realizzati anche senza glutine.

Il regno del gusto prosegue poi in gastronomia, dove la professionalità del personale ipercoop contribuisce a valorizzare al meglio la qualità di formaggi e salumi tagliati anche a mano, con una particolare attenzione alle eccellenze del territorio, la cui tutela e selezione rappresentano un elemento chiave nella rinnovata proposta del punto vendita.

Altri reparti di eccellenza sono quelli della cucina, sempre pronta a soddisfare ogni palato con tanti menù composti da piatti caldi e freddi sia da asporto (anche su prenotazione) sia da mangiare nel rinnovato spazio Bistro interno, quello del pesce, con pescato proveniente dall’Adriatico e dal Tirreno, e quello della macelleria, dove è massima la qualità e la sicurezza delle carni con tanti prodotti provenienti da animali allevati senza l’uso di antibiotici.

Un ruolo di primo piano all’interno dell’assortimento è giocato dai prodotti a marchio Coop che garantiscono sicurezza, trasparenza, legalità, rispetto delle persone e dell'ambiente oltre ad essere molto convenienti. Ad esempio con la campagna “Bassi e Buoni” è stato abbassato il prezzo di oltre 200 prodotti Coop di larghissimo consumo atti a coprire tutte le principali esigenze legate alla spesa quotidiana: un impegno concreto e continuativo, non una promozione limitata, dettato dai valori fondanti lo stesso principio cooperativo.

Tra le novità è da annoverare anche la nuova area interamente dedicata a chi ha necessità di fare “scorta”, dove è possibile trovare tanti prodotti di largo consumo (come riso, farina, passata di pomodoro, olio, legumi, sottoli, carne, ecc) in grandi formati e confezioni che garantiscono un “maxi risparmio”.

All’interno dell’ipermercato è stato dedicato uno spazio al mondo del benessere quotidiano, con un’ampia scelta di prodotti riservati alle esigenze delle persone intolleranti al glutine e ai lieviti.

Al buon mangiare si abbina il buon bere, grazie alla completa rivisitazione della cantina che offre tantissime etichette di vini nazionali ed internazionali, con un occhio di riguardo ai vini del territorio, ed un prezioso aiuto nella scelta della bottiglia giusta per ogni occasione, attraverso la quotidiana presenza di un sommelier qualificato.

Tante anche le novità introdotte nel non alimentare: dal rinnovo complessivo dell'assortimento di tutti i reparti, al restyling della libreria e dell'edicola; dall'integrazione tra piccoli elettrodomestici e mondo della casa organizzato per "bisogni" (stirare, preparare, stendere), alla creazione di un'area per eventi stagionali, fino al rinnovo del banco dell'abbigliamento in collaborazione con partner locali specializzati.

Grazie alla creazione di specifiche aree outlet sono ora disponibili affari quotidiani in molti reparti, dagli elettrodomestici, agli accessori per la casa, dal brico e fai da te agli arredi per esterni.

Per festeggiare il “nuovo” ipercoop sono previsti eventi per tutto il fine settimana: venerdì 22 marzo ci sarà lo spettacolo dell’Orchestra “I Leoncini d’Abruzzo” di Pescina diretti dal Maestro Paolo Alfano, sabato 23 l’esibizione del Gruppo Folkloristico “Sirente”, domenica 24 pomeriggio in musica con il “Complesso Bandistico città di Magliano” diretto dal Maestro Giustino Rossi.