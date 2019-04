AVEZZANO: LAMORGESE ADERISCE ALLA LEGA, GENOVESI INCONTRERA' IL SINDACO

Pubblicazione: 14 aprile 2019 alle ore 19:46

AVEZZANO - Il vice presidente della Provincia dell'Aquila Alberto Lamorgese aderisce alla Lega, ufficializzando la presenza dei salviniani all'interno del Comune di Avezzano.

Ad ufficializzarne l'ingresso è Tiziano Genovesi, da pochi giorni riconfermato alla guida della Lega Marsica dal vice segretario della Lega Abruzzo Luigi D'Eramo, che in un comunicato afferma: "Con l'ingresso in Lega di Lamorgese, entriamo ufficialmente all'interno del Consiglio comunale di Avezzano. Alberto, persona di esperienza e serietà, saprà rappresentare al meglio le idee ed i valori del nostro movimento e sarà interprete e portatore delle istanze dei cittadini".

"Sarà mia cura - continua Genovesi - accompagnare i passaggi formali in Comune ed incontrare il sindaco Gabriele De Angelis per discutere con lui le linee programmatiche ed amministrative che nei prossimi mesi vedranno protagonista la Lega".

"Con il mio ingresso in Lega - aggiunge Alberto Lamorgese - si conclude ufficialmente il mio percorso civico, che tante sodisfazioni ha dato a me ed al mio gruppo. Oggi inizia una nuova esperienza all'interno di un partito importante e strutturato, da sempre vicino alle persone ed attento ai temi del territorio. Tiziano Genovesi ed io - conclude il neo consigliere leghista - lavoreremo fianco a fianco per Avezzano e gli avezzanesi".

"Con l'ingresso del vice presidente Lamorgese - chiosa D'Eramo - la Lega entra ufficialmente anche all'interno dell'amministrazione provinciale".