AVEZZANO: L'EX SINDACO DE ANGELIS INAUGURA NUOVA SEDE DELL UNITE

Pubblicazione: 11 giugno 2019 alle ore 19:48

AVEZZANO - "Avevamo fatto una promessa a tutti i ragazzi che frequentano la facoltà di Giurisprudenza ad Avezzano e dopo tanto lavoro, essere qui oggi per l’inaugurazione dimostra che abbiamo mantenuto la promessa”.

Gabriele De Angelis, sindaco uscente del Comune di Avezzano, ha esordito così oggi nella nuova sede dell’UniTe ad Avezzano, che apre le porte al Crua, Consorzio di Ricerca Unico d’Abruzzo, in via Sandro Pertini.

“Erano troppi anni che i nostri giovani studiavano in aule di ‘emergenza’ e ci sembrava opportuno come Città di Avezzano di restituire a loro una sede idonea, anche per dare un segnale di conferma di voler avere ad Avezzano l’Università degli Studi di Teramo. È stato un lavoro di squadra che ha visto cooperare tutte le istituzioni interessate, Comune, Regione, Crua e Università. Ho lavorato con decisione e fermezza proprio per dare un segnale ai ragazzi sul fatto che quando le istituzioni riescono ad interagire tra loro con massima intelligenza e disponibilità si possono raggiungere dei risultati importanti. Una promessa fatta e mantenuta anche in tempi molto brevi grazie in primis ai tecnici comunali che hanno risolto efficacemente le problematiche incontrate e al professore Piero Carducci che ha fatto da tramite tra Avezzano e Teramo".

“Da questa mattina non sono più sindaco di Avezzano”, ha concluso il primo cittadino uscente De Angelis, “la politica è anche questa, vive di fasi alterne, a volte si è presenti, a volte no, ma con questa inaugurazione penso di aver dato prova che si può anche essere in transito ma l’importante è lasciare cose concrete per la comunità, che rimangono per essere poi apprezzate da chi ne deve usufruire. Colgo l’occasione per salutare il dottor Passerotti, nuovo commissario della Città di Avezzano, persona esperta. Lasceremo la città in mani solide che sapranno guidare sicuramente tutto il percorso che era stato messo in cantiere, un percorso caratterizzato da una voglia di cambiamento forte, forse troppo forte, che a un certo punto non è stato più capito dai miei consiglieri. Sono sicuro che saprà guidare questa città che abbiamo tanto a cuore per farle avere una posizione centrale nella Marsica, anche in previsione di una futura programmazione regionale”