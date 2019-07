AVEZZANO: FERMATO MINORE FUGGITO DA CENTRO DI ACCOGLIENZA

Pubblicazione: 22 luglio 2019 alle ore 13:05

PESCARA - Gli agenti del Posto Polfer di Avezzano hanno tratto in arresto un minore di anni 16 in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere, disposta dal Tribunale per i minorenni di Torino.

La misura restrittiva si era resa necessaria dopo che il giovane si era arbitrariamente allontanato da una Comunità di prima accoglienza dove era stato collocato.

L'operazione rientra nell'ambito dell’attività posta in essere dagli uomini della Polizia di Stato effettivi al Compartimento Polizia Ferroviaria per le Marche, l’Umbria e l’Abruzzo di Ancona.

Identificate 1.156 persone, 34 treni scortati, 15 pattuglie automontate, 191 servizi di vigilanza nelle Stazioni Ferroviarie, 6 servizi anti-borseggio in abiti civili, 1 persona arrestata e 2 denunciate a piede libero.