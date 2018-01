AVEZZANO: CENTRO GIURIDICO DEL CITTADINO, ''PARCO ARSSA IN ABBANDONO''

Pubblicazione: 19 gennaio 2018 alle ore 19:30

AVEZZANO - "L'ufficio del Consorzio di bonifica e strada, dell'Agenzia regionale di servizi e sviluppo agricolo, l'Arssa, di Avezzano, è in totale abbandono, uno scenario raccapricciante: auto parcheggiate ovunque, terminali del viale spostati, l’ascensore fuori servizio e, per non farci mancare nulla, uno scarico che perde proprio all’ingresso dell’edificio".

È la denuncia di Augusto Di Bastiano, presidente del Centro giuridico del cittadino, l'associazione per la difesa dei diritti degli utenti-consumatori, con sede ad Avezzano (L'Aquila), che ieri si è recato presso l'ufficio.

Non è migliore la situazione all'esterno dell'edificio, visto che per Di Bastiano "sopravvivono tre pesci nella vasca esterna e alcune piante di rose che una volta cingevano tutto il giardino; gli ex edifici adibiti a foresteria, poi, sono nell'abbandono totale".

"Mi rivolgono ai cittadini affinché si indignino e non a chi è preposto alla Regione Abruzzo o al Comune di Avezzano, o che ambiva a prenderne in gestione una parte, poiché non riusciremo mai a che compete la manutenzione, per lo meno quella ordinaria, di un bene comune", conclude.